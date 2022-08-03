Наставник «КАМАЗа» номинирован на звание лучшего тренера месяца в Первой лиге

Тренерский штаб «КАМАЗа» во главе с Владиславом Клонцаком номинирован на звание лучшего в июле в Первой лиге. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Так, помимо челнинцев в список претендентов попали также тренерские штабы тульского «Арсенала», астраханского «Волгаря» и «Краснодара-2».

Лучший тренерский штаб будет определен путем голосования болельщиков в социальных сетях Первой лиги.

Напомним, после трех туров челнинский «КАМАЗ» с девятью очками единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата. В следующем туре «автозаводцы» 7 августа примут на своем поле краснодарскую «Кубань». Начало встречи в 18.00 по московскому времени.