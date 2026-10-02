Наставник из РТ победила в народном голосовании проекта «Знание.Наставники»

Завершилось народное голосование за участников проекта «Знание.Наставники» – совместного проекта Министерства просвещения Российской Федерации и Российского общества «Знание». По его итогам определены 20 победителей из 16 регионов России: десять наставников стали лучшими в номинации «Народное признание – лучший наставник общего образования», еще десять – в номинации «Народное признание – лучший наставник СПО». Всего за время голосования пользователи МАКС отдали за участников 610 592 голоса. Об этом сообщают организаторы.

Победителем в номинации «Народное признание – лучший наставник общего образования» стала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Многопрофильного лицея №10 Елабужского муниципального района Эльмира Закирова. Она набрала 4829 голосов.

Эльмира Закирова представила клуб молодого педагога «Крыло наставника: полет молодого учителя». Практика создает систему мягкой адаптации и непрерывного профессионального роста начинающих учителей: за каждым молодым специалистом закрепляется наставник, педагоги проходят практико-ориентированные стажировки, совместно разрабатывают уроки и учебные материалы. Такая работа помогает увереннее войти в профессию и постепенно сформировать собственный профессиональный стиль.

Открытое голосование проходило с 8 по 30 сентября среди порядка трех тысяч наставников, прошедших предыдущие этапы проекта. Каждый пользователь мог поддержать одного участника. Победителями стали наставники, набравшие наибольшее количество голосов в каждой из двух номинаций. Результаты народного голосования учитываются отдельно от основной оценки участников проекта, а обладатели специальных номинаций получат электронные дипломы, подтверждающие общественное признание их деятельности.

«Знание.Наставники» – совместный проект Минпросвещения России и Российского общества «Знание», направленный на оценку эффективности просветительской работы наставников в образовательных организациях. Он проходит с апреля по декабрь 2026 года и объединяет наставников-руководителей, педагогов и советников директоров по воспитанию. Участники уже завершили очередной этап: предложили решения смоделированных педагогических ситуаций и представили собственные наставнические практики, рассказав об их актуальности, основных этапах и результатах. Теперь экспертам предстоит оценить представленные работы. По итогам проекта 1600 наставников получат денежное поощрение в размере 50 тысяч рублей, а более 200 участников с наиболее высокими результатами пройдут специальную обучающую программу по обмену лучшими практиками.