«Наставник и друг»: в Татарстане воспоминают «капитана шинной промышленности» Зеленова

Николай Зеленов был человеком, который любил юмор, всегда умел находить нужные слова и рассказывал подходящие к случаю анекдоты

Фото: пресс-служба Нижнекамского района

«Его детище стало стратегическим предприятием в России»

«Николай Александрович Зеленов для многих нижнекамцев был учителем, наставником, другом. Он по-отцовски относился к своим подчиненным. Это был очень мудрый человек, стратег. Он приехал в Нижнекамск очень молодым и амбициозным руководителем. И его детище, которое он создавал со своей командой, стало одним из стратегических предприятий не только Нижнекамска и Республики Татарстан, но и всей России», — сказал «Татар-информу» глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.

Рамиль Муллин: «Он по-отцовски относился к своим подчиненным. Это был очень мудрый человек, стратег» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По воспоминаниям собеседника агентства, Зеленов был человеком, который любил юмор, всегда умел находить нужные слова и рассказывал подходящие к случаю анекдоты.

«Он помог многим простым рабочим»

Вице-мэр Нижнекамска Марина Камелина в свою очередь отметила, что Николай Зеленов был замечательным семьянином.

«У них была отличная семья. Всегда рядом была супруга, которая его во всем поддерживала. И она была очень мудрой женщиной, которая работая рядом с ним, никогда не шла вперед мужа. Она была для Николая Александровича опорой», — подчеркнула заместитель мэра.

Марина Камелина: «Он вникал во все вопросы, знал каждую деталь на заводе и умел правильно распределять задачи» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Марина Камелина солидарна с мнением, что очень многие считали Николая Зеленова учителем, «отцом».

«Он помог многим простым рабочим. Он вникал во все вопросы, знал каждую деталь на заводе и умел правильно распределять задачи. Ну вообще это была отличительная черта руководителей Нижнекамска, а Николай Александрович считался одним из отцов города. Были же Николай I и Николай II. Для Нижнекамска это Лемаев и Зеленов», — добавила вице-мэр.

Рамиль Муллин уверен, что Нижнекамску везло на таких руководителей, которые четко представляли перспективу развития города. «Еще тогда они верили в мечту построить город без окраин, город будущего, который сегодня является якорным и точкой роста республики», — отметил он.

Зеленов стал отцом-основателем шинного производства в Татарстане

Николай Зеленов проделал путь от мастера на заводе до генерального директора крупнейшего производителя шин в СССР — «Нижнекамскшины».

Будущий руководитель родился в 1932 году в городе Лысково Нижегородской области.

Свою карьеру начал в средней школе в 1950 году, там он работал лаборантом.

В 1951-м поступил в Московский институт тонкой химической технологии имени М. В. Ломоносова и окончил его в 1956-м по специальности «технология резины». Зеленов получил диплом инженера-химика-технолога.

Далее Николай Зеленов трудился на Воронежском шинном заводе. Здесь он прошел путь от рабочего до заместителя главного инженера. В 1971 году случился поворотный момент в его жизни — приказом министра нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР он был назначен директором Нижнекамского шинного завода, который тогда еще только строился.

Так Зеленов стал отцом-основателем шинного производства в Республике Татарстан. Именно он отметил важность этого направления. По его оценке, шинная промышленность серьезно повлияла на развитие народного сельского хозяйства, автомобилестроения и транспорта. Она также создала благоприятную платформу для роста объемов изготовления синтетического каучука и технического углерода.

Предприятие стало звеном цепочки «нефть — шины — автомобиль»

За 27 лет руководства Николая Зеленова предприятие прочно закрепилось в цепочке «нефть — шины — автомобиль» и стало примером для подражания по темпам освоения технических мощностей, объемам и срокам производства.

Даже после непростых 1990-х годов завод «Нижнекамскшина» смог сохранить ведущую позицию среди шинных предприятий России и стран СНГ: более 50% комплектации российских автозаводов закрывало производство Зеленова.

Церемония прощания с «капитаном шинной промышленности» Николаем Зеленовым прошла 8 февраля 2019 года Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Церемония прощания с «капитаном шинной промышленности» Николаем Зеленовым прошла 8 февраля 2019 года. В этот день в Нижнекамск съехались его многочисленные коллеги и друзья.

«С Николаем Александровичем прощается не только Нижнекамск, с ним прощается вся республика. Сколько звонков я получил, когда люди узнали... Десятки звонков: „Передай от меня...“ Смогу ли я все это передать от каждого персонально?» — сказал тогда Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.