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Спорт
27 ноября 2021  16:01
Cергей Гаврилов

Наставник ФК «Нефтехимик» о поражении от «Томи»: Дотянули до нелепого пенальти

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Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Кирилл Новиков на послематчевой конференции в Томске прокомментировал ничью с «Томью» (1:1), оставшись недовольным итогом.

Новиков посетовал на неиспользованные моменты: «Хочется поблагодарить обе команды за то, что в таких тяжелых условиях показали довольно-таки хороший, интересный футбол. Естественно, мы недовольны результатом, т.к создали пять-шесть 100%-х моментов, которые не реализовали и дотянули до нелепого пенальти, с которого соперник сравнял счет. Да, 1:1, но мы сегодня должны были забирать три очка».

Подводя итоги осенней части, тренер в целом остался  довольным игрой своей  команды: «Мы проделали большую работу, показываем хорошие результаты. Немного смазали концовку, но на это есть объективные причины, поэтому ничего страшного. Мы в обойме, которая борется за самые высокие места, будем двигаться дальше».

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