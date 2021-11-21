Наставник ФК «Нефтехимик» о поражении от «Факела»: Мы не забили свои голы

Кирилл Новиков, главный тренер нижнекамского ФК «Нефтехимик» на послематчевой пресс-конференции в Воронеже прокомментировал поражение от «Факела» (1:3), посчитав игру равной.

Новиков резонно посетовал на неиспользованные моменты: «Поздравляю "Факел" с заслуженной победой. Никто в обороне не отсиживался. Достаточно равная игра с одинаковыми шансами на успех. К сожалению, мы свои мячи не забили, не реализовали моменты».

Наставник сказал, что все решили индивидуальные ошибки игроков обороны: «Реализация подвела. Именно в этом компоненте «Факел» превзошел нас. Индивидуальные ошибки игроков обороны непозволительны на таком уровне — они и решили исход матча. Не сказал бы, что хозяева нас переигрывали».