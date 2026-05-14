Наставник ЦСКА Никитин: «Мы не доросли до уровня больших задач»

Наставник ЦСКА Игорь Никитин рассказал, почему его команда не прошла дальше стадии четвертьфинала в розыгрыше Кубка Гагарина, а также о проблемах, с которыми пришлось столкнуться «армейцам» по ходу сезона-2025/26.

«В плей-офф в матчах с топовыми командами какой-то один компонент не может стать решающим. Мы в целом пока не доросли до уровня решения больших задач. Сезон показал, что было много проблем. Попали на соперника, который свои шишки уже набил, а мы проходили процесс обучения на практике.

Всё важно: физическое состояние, мастерство, стрессоустойчивость. Порой можно с радости промахнуться, а уставшим взять и решить эпизод. Нам не хватило баланса. Это процесс, который не проскакивает быстро. Мы будем стремиться становиться лучше, – сказал Никитин в интервью «Чемпионату».

Игорь Никитин возглавил ЦСКА летом 2025 года. По итогам регулярного сезона-2025/26 его команда добралась до четвертого места на «востоке» с 84 очками. В плей-офф КХЛ «армейцы» в первом райнде одержали победу над СКА (4-1), но уступили в четвертьфинале «Авангарду» (1-4).