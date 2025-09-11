Фото: pfc-cska.com

Наставник ЦСКА Фабио Челлистини был признан лучшим тренером РПЛ в июле и августе 2025 года.

Победитель определился по итогам трёх голосований: легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков. Челестини выиграл в голосованиях болельщиков и экспертов РПЛ.

Наставник ЦСКА возглавил «армейский» клуб минувшим летом. Выиграл Суперкубок России, а сейчас под его руководством столичная команда идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ с 15 очками после семи туров.