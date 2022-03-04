Хартли о второй победе над «Ак Барсом»: Лучший матч за четыре года в «Авангарде»

Прошедшая игра против «Ак Барса», обеспечившая «Авангарду» вторую победу в серии, стала лучшим матчем команды за четыре года работы, заявил главный тренер омского клуба Боб Хартли на послематчевой пресс-конференции. Напомним, матч 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина завершился поражением «Ак Барса» со счетом 2:5.

«Это был лучший матч нашей команды за все мои четыре года в „Авангарде“. Настоящая самоотдача и самоотверженная игра. Мы здорово реализовали свои моменты в меньшинстве — это были ключевые моменты матча. В третьем периоде мы здорово сыграли по счету. Мы шли на ворота, блокировали броски — я горжусь нашими ребятами», — заявил он.

Комментировать будущее своих финских легионеров Каски и Покка Хартли не стал, отметив, что «вопросы про политику нужно адресовать другим людям, а не тренеру».

«Это часть философии нашей игры, — отметил главный тренер „Авангарда“, отвечая на вопрос о двух голах, забитых в меньшинстве. — Мы всегда стараемся показывать скоростную игру. Дважды мы поймали соперника на контратаках, мы и в прошлом году забивали ЦСКА в финале Кубка Гагарина в меньшинстве. У нас не должно быть страха и мы всегда должны играть активно. Это наша философия».

Однако даже несмотря на счет 2-0 в серии, Боб Хартли заявил, что «Авангарду» пока рано праздновать, ведь впереди команды ожидают еще как минимум две игры.