Наставник «Ак Барса» Анвар Гатиятулин: «Сделаем все, чтобы порадовать болельщиков»

Фото: Салават Камалетдинов, "Татар-Информ"

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин на сегодняшней встрече с Раисом РТ Рустамом Миннихановым поблагодарил руководителя республики за оказанное доверие и всестороннюю поддержку клуба.

«Рустам Нургалиевич, спасибо большое вам за поддержку и внимание. За условия, которые созданы в клубе. План подготовки на новый сезон у нас выполнен, костяк команды сохранен, кроме того, мы точечно усилились. Сделаем все, чтобы порадовать болельщиков. Каждый игрок понимает, какой большой клуб он представляет. Ждем вас обязательно на хоккее», – цитирует Анвара Гатиятулина корреспондент «ТИ-Спорта».

Первый матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона 2025/26 «Ак Барс» проведет на выезде против «Металлурга» 6 сентября. Начало встречи запланировано на 14:30 по мск.