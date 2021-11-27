Наставник «Ак Барс-Динамо» о победе в Сыктывкаре: Ребята заслужили эту победу

Михаил Пашкин, главный тренер казанского «Ак Барс-Динамо» на послематчевой пресс-конференции в Сыктывкаре прокомментировал победу в суперлиге по хоккею с мячом над «Строителем», посетовав на сложную погоду.

Наставник объяснил, почему командам было трудно играть: «Погода — сильный снегопад вынудила играть верхом, это был единственный выход. Играли, как могли. Концовка получилась удачной для нас. У нас непростой путь, мы лишь в его начале».

Пашкин констатирует прогресс в игре команды: «Потихоньку, маленькими шагами будем двигаться вперед. Играет в основе всего 12 человек, на них ложиться колоссальная нагрузка. Ребята заслужили победу. Что касается первого выезда, то эти четыре матча на Востоке были непростыми, сложно было привезти оттуда очки. Мой предшественник (Александр Епифанов — прим. Т-и) пытался делать свою работу хорошо. Сейчас за счет побед нам нужно вернуть уверенность, улучшить игру. К этому и будем стремиться».