Новый наставник «Ак Барс-Динамо» о победе над «Волгой»: Много травмированных

Михаил Пашнин, главный тренер казанского «Ак Барс-Динамо» по хоккею на траве на послематчевой пресс-конференции прокомментировал домашнюю победу над ульяновской «Волгой» (6:2), посетовав на массу травмированных.

Свой первый матч (Пашнин вчера возглавил казанцев) тренер резонно назвал непростым: «Непростой матч для нас. У нас шестеро травмированных, все основные игроки, Ган сыграл на одной ноге. Поэтому огромная нагрузка легла на первый состав. Пришлось привлечь троих ребят из второй команды. Рад, что все получилось, выиграли у одного из прямых конкурентов, значит, игра была за 6 очков. Важно было правильно распределить силы на 90 минут после непростого выезда».

Навставник рассказал об изменениях в тактике: «Есть моменты, которые мне не нравятся, нужно время, чтобы понять, в какой хоккей мы должны играть. Пока играем верхом, так и забивали, низом же игра более комбинационная. Верхом игра сильно упрощается, но таковы условия, подбор игроков. Хоккей на открытом воздухе и под крышей — разный».

Пашнин считает, что крытый каток в Казани даст импульс развитию русского хоккея: «Нужно улучшить качество льда, это возможно, но хотелось бы крытый каток, он бы дал большой толчок игре».

Первый быстрый гол в свои ворота Пашнин объяснил новизной тактики: «Пропустили первый гол быстро, потому что ребятам было непросто поменять игру в полузащите и обороне, что мы сегодня сделали. Вот и пропустили пас из средней зоны, не справились, получили гол».

Объясняя назначение пенальтистов, не забил один Артюшин, тренер ответил философски: «Мы дали ему такую возможность, забил, не забил, так бывает. Вторым бил Ган, он забил».