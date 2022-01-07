Наставник «Ак Барс-Динамо» о победе над «Сибсельмашем»: Тяжело входили в игру

Главный тренер казанского «Ак Барс-Динамо» Михаил Пашкин прокомментировал домашнюю победу в чемпионате страны над новосибирским «Сибсельмашем» (8:4).

На послематчевой пресс-конференции он признал, что его команде не удался первый тайм. Причиной этого мог стать двухнедельный перерыв в чемпионате: «Мы потеряли игровой тонус, игровой ритм. Поэтому очень тяжело входили в игру, допустили нелепые ошибки».

Однако уже после перерыва ситуация изменилась в лучшую сторону: команда разбегалась, и начала отрываться от соперника.

Пашкин добавил, что из-за серьезной травмы один из лидеров команды — Рамиль Ибрагимов — будет отсутствовать до конца сезона.

«Рамиль готовится к операции. К сожалению, мы его потеряли до конца сезона. Грустно, но с другой стороны, это шанс для молодых. Пусть попробуют заменить Ибрагимова», — заметил специалист.