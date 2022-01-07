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Спорт
7 января 2022  16:50
Cергей Гаврилов

Наставник «Ак Барс-Динамо» о победе над «Сибсельмашем»: Тяжело входили в игру

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Главный тренер казанского «Ак Барс-Динамо» Михаил Пашкин прокомментировал домашнюю победу в чемпионате страны над новосибирским «Сибсельмашем» (8:4). 

На послематчевой пресс-конференции он признал, что его команде не удался первый тайм. Причиной этого мог стать двухнедельный перерыв в чемпионате: «Мы потеряли игровой тонус, игровой ритм. Поэтому очень тяжело входили в игру, допустили нелепые ошибки».

Однако уже после перерыва ситуация изменилась в лучшую сторону: команда разбегалась, и начала отрываться от соперника. 

Пашкин добавил, что из-за серьезной травмы один из лидеров команды — Рамиль Ибрагимов — будет отсутствовать до конца сезона.

«Рамиль готовится к операции. К сожалению, мы его потеряли до конца сезона. Грустно, но с другой стороны, это шанс для молодых. Пусть попробуют заменить Ибрагимова», — заметил специалист.

#Хк "ак барс-динамо"
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