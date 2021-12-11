Наставник «Ак Барс-Динамо» о победе над «Мурманом»: Исход матча был решен в первом тайме

Исход матча был решен в первом тайме. Такое мнение главный тренер казанского «Ак Барс-Динамо» Михаил Пашкин высказал на послематчевой пресс-конференции, прокомментировав домашнюю победу над мурманским «Мурманом» (7:3) в чемпионате стране по хоккею с мячом.

«Первый тайм мы сыграли так, как запланировали – плотно в обороне, не пускали соперника в центральную зону. Радует, что забиваем голы, как хотели. Постепенно вырисовывается рисунок игры. Второй тайм провели не очень хорошо, но задача была выполнена уже в первом тайме, нам этого хватило, чтобы довести матч до победы», – сказал специалист.

Пашкин заметил, как хозяева вынудили гостей обороняться. По его словам, его подопечные могли еще больше.

«Подали 12 угловых в первой половине, реализовали только раз. Но это говорит о нашем давлении на соперника, значит, мы много атаковали. В итоге получился баланс нападения и обороны», – цитирует тренера пресс-служба клуба.