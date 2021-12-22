Михаил Пашкин о победе над «Енисеем»: Предпочитаем играть не красиво, а хорошо

Главный тренер казанского «Ак Барс-Динамо» Михаил Пашкин на послематчевой пресс-конференции прокомментировал домашнюю победу (4:3) в чемпионате страны по хоккею с мячом над красноярским «Енисеем». Тренер резонно отметил, что победа была добыта в первом тайме.

Пашкин сказал, что в первом тайме (3:1) хозяева сыграли идеально.

«Прекрасно понимали, что после двух кряду поражений „Енисей“, чемпион, будет сильно стараться обыграть нас. И в первом тайме мы сыграли идеально, именно так, как запланировали. У „Енисея“ мало что получалось, кроме одного забитого после идеальной передачи гола», — пояснил главный тренер.

Михаил Пашкин признал, что после перерыва гости доминировали на льду.

«Во втором тайме инициатива была полностью за „Енисеем“, это самая атакующая команда страны. Из 10 матчей мы могли бы у них выиграть максимум два. Дело в том, что не играя неделю мы потеряли игровой тонус, зная, что нам предстоит сегодня много обороняться. Была большая нагрузка на стартовый состав. Играя с красноярцами в открытый хоккей, нам бы ничего не светило. Мы предпочитаем играть не красиво, а хорошо. Использовали свои моменты, поэтому победили», — добавил он.