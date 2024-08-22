Настасья Самбурская познакомит парня с мамой

Фото: АО "СТС"

26 августа в 19:00 на СТС выходит продолжение комедийного хита «Галя, у нас отмена!», к команде которого присоединились Алёна Хмельницкая , Иван Жвакин и ведущий кулинарного шоу «ПроСТО кухня» Александр Белькович.

По сюжету экс-супруга (Александра Флоринская) директора гипермаркета (Максим Лагашкин) возглавляет всю сеть. Чтобы осовременить «Мой Эверест», она приглашает в команду кризисного менеджера Яна (Иван Жвакин). Пока амбициозный парень модернизирует гипермаркет, его сотрудники разбираются с личной жизнью: директор выясняет отношения с бывшей, Фил (Артём Кошман) пытается вернуть Асю (Дарья Петриченко), а замдиректора Марго (Настасья Самбурская) скрывает роман с грузчиком (Алексей Кривеня) от мамы (Алёна Хмельницкая).

«Мой герой хочет доказать маме Марго, что он не просто грузчик, а человек с большим будущим, достойный её дочери. Он на этом зациклен, поэтому, конечно, допускает много ошибок, — признаётся Алексей Кривеня. — У меня в жизни вышло всё наоборот: мы с тёщей дружим. Сразу нашли общий язык, так что мне в этом плане очень повезло».

Во втором сезоне художники обновили декорации гипермаркета: по сюжету Ян придумывает креативные акции с инновационными гаджетами. Например, устанавливает умную витрину (постамат, позволяющий с помощью QR-кода отправить товар сразу на кассу) и голограмму звезды, говорящей с покупателями. «Ян не стоит на месте, постоянно хочет привнести что-то новое даже вопреки. В коллективе его не особо принимают, потому что лезет в чужой монастырь со своими правилами. Мне же кажется, он просто любит и знает своё дело», — делится Иван Жвакин.

Одна из масштабных сцен сезона — фантазия на тему «чёрной пятницы». По сюжету герои представляют алчных покупателей в виде зомби, готовых в погоне за скидкой даже покусать сотрудников гипермаркета. Персонажи не только бегали от зомби, но и ловили шестьдесят пять куриц по всему торговому залу. Кроме специалиста по птицам, в новом сезоне приглашали скульптора, который слепил лицо Фила из десяти килограммов фарша.

Производство: KEYSTONE PRODUCTION

Жанр: комедия

Хронометраж: 30 минут

Режиссёры-постановщики: Максим Зыков, Мехрали Пашаев

Оператор-постановщик: Григорий Володин

Продюсеры: Дмитрий Дьяченко, Александр Рубцов, Алексей Волков

Продюсеры СТС: Максим Рыбаков, Антон Федотов, Павел Данилов, Димитрий Ян, Игорь Тудвасев

Руководитель авторской группы: Мехрали Пашаев

Авторы сценария: Сергей Нежданов, Кирилл Легай, Эмиль Аскеров, Александр Коротков, Андрей Владимиренко, Андрей Кошкин

В ролях: Артём Кошман, Дарья Петриченко, Максим Лагашкин, Настасья Самбурская, Алексей Кривеня, Маргарита Дьяченкова, Александра Флоринская, Иван Жвакин, Алёна Хмельницкая, Ксения Корнева, Лиза Гончаренко, Тимофей Зайцев, Ренат Мухамбаев, Магомед Муртазаалиев.

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