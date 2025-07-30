Нашли друг друга братья по несчастью: нужен ли Денисенко «Ак Барсу»

По сообщениям источников Григорий Денисенко в ближайшее время станет игроком «Ак Барса». Среди болельщиков этот потенциальный трансфер феерию эмоций не вызвал – в Казани ждали других новичов, а бэгкраунд у праворукого форварда оставляет много вопросов. «ТИ-Спорт» разбирается, нужен ли Денисенко «Ак Барсу» и как его использовать.





Фото: mhl.khl.ru

Денисенко больше не нужен в АХЛ, но не хочет к Хартли. «Ак Барсу» нужно хоть какое-то усиление

Тяжело утверждать, что трансфер Григория Денисенко сегодня выглядит большой удачей. В таких ситуациях говорят «два одиночества нашли друг друга». «Ак Барсу» во что бы то ни стало нужно если не исправлять ситуацию с провальным трансферным летом, то хотя бы смягчить ситуацию. Григорию же больше несподручно оставаться в АХЛ без единого шанса на поднятие в НХЛ. Уровень его выступления даже на уровне «Лиги автобусов» (АХЛ) стагнирует из сезона в сезон.

При этом Григорий категорически не желает возвращаться в «Локомотив», даже несмотря на его чемпионский статус. Репутация Боба Хартли среди хоккеистов распространилась далеко за пределы КХЛ. Разговоры о чрезмерно системном хоккее канадца правдивы только отчасти. Да, Денисенко рассчитывает вернуться в КХЛ в команду с более атакующим стилем игры, чтобы попытаться перезагрузить карьеру, набрать как можно больше очков, заявить о себе и при возможности вернуться за океан. Но куда важнее характер и манера коммуникации Хартли с хоккеистами. Бывшие игроки «Авангарда» не единожды признавались, что специалист «душит» игроков ко второму сезону в России и сладкой жизнью их пребывание в коллективах мистера Боба точно не назовешь. Поэтому сделка между «Локомотивом», «Ак Барсом» и Григорием сегодня называется как наиболее выгодная для всех сторон.

Есть несколько неудобных вопросов по приобретению хоккеиста

Другой вопрос, насколько действительно необходим этот форвард казанской команде. История упрямо твердит, что комплектования состава по принципу затыкания дыр лишь бы кем-то, никогда хорошо не заканчивалась. По идее, сегодня казанцам не хватает праворуких нападающих как во второе, так и в третье звенья. Если Денисенко таки окажется в «Ак Барсе», то Марат Валиуллин уверенно может заявлять, что он нашел заявленного форварда с правым хватом.

Очевидно, что ожидание и реальность сильно отличаются, ведь в течение половины лета болельщики «Ак Барса» ждали на этой позиции сначала Шелдона Ремпала, а потом Нэйтана Тодда.

Фото: hclokomotiv.ru

При этом, вряд ли сам хоккеист согласен на второстепенные роли и отсутствие места в спецбригадах большинства. В первых двух звеньях правый край уже прочно занят Артемом Галимовым и Дмитрием Яшкиным. Зато есть свободные слоты слева после отъезда Ника Петана. В свое время праворукий Станислав Галиев отлично пристрелялся и сделал из левого круга вбрасывания свой «офис». Однако, насколько это равноценная замена даже такому неоднозначному Нику Петану – это вопрос номер два. Но Денисенко 25 лет – он ровесник Ильи Сафонова и Артема Галимова, так что между ними может получиться неплохая «химия».

Еще одна проблема – это отсутствие пространства под потолком зарплат у «Ак Барса». Сейчас у казанцев имеется подушка в размере 48 миллионов рублей

Ситуацию можно было предупредить работой по снижению контрактов с хоккеистами, получившими большие зарплаты, но не оправдавшие себя в прошлом сезоне. Тимур Билялов и Альберт Яруллин, получающие по 55 миллионов рублей вполне могли бы подвинуться при грамотной работе генерального менеджера, но работа Марата Валиуллина нынешним летом всё больше вызывает вопросы.

Фото: ak-bars.ru

Однако учитывая, что «Локомотив» запросит какой-то достойный актив взамен, то место под потолком должно прибавиться, а возможно и значительно. Очевидно, что казанцы могут предложить «железнодорожникам» только кого-то из защитников и/или денежную компенсацию. Ранее «Ак Барс» уже предпринимал попытку расстаться с Даниилом Журавлевым, но оборонительная линия «железнодорожников» на сегодняшний день прекрасно укомплектована.

Новый Свечников и Хованов или Галиев?

Если вспоминать прежний опыт возвращения «Ак Барсом» российских хоккеистов из-за океана, то предыстория потенциального новичка «Ак Барса» несколько походит на ситуацию Евгения Свечникова. За него тоже включились в борьбу уже в августе, когда трансферная работа остальных клубов была завершена. Евгений ехал в Россию в качестве «приглашенной звезды», и на момент его приобретения трансфер воспринимался как большая победа Марата Валиуллина.

Дела у Евгения в НХЛ не заладились, и в отличие от его младшего брата, больше не мог себе позволить ждать предложений из НХЛ на фоне последнего неудачного выступления в «Детройте». В АХЛ он ехать не совсем хотел. Однако, время в «Ак Барсе» (а позднее и в «Торпедо») показало, что форвард далеко не топового уровня не только на уровне Национальной хоккейной лиги, но и в КХЛ.

Фото: ak-bars.ru

Не такая свежая, но еще более яркая история произошла при возвращении доморощенного Александра Хованова, которого в свое время называли потенциальной звездой «Миннесоты» где-то около Кирилла Капризова. Однако, его карьера за океаном не задалась с самого начала. Он плотно осел в низших лигах Северной Америки. При возвращении в «Ак Барс» Хованова тоже представляли как игрока, которому просто не повезло и ему просто нужна перезагрузка карьеры, чтобы вновь вернуться за океан и блистать. Ничего подобного не произошло. Он быстро стал ненужным Дмитрию Квартальнову, который критиковал того за недостаток желания, лишний вес и отношение к работе.

Однако, есть пример и того же Станислава Галиева, который в свое время тоже возвращался в Россию на фоне отсутствия перспектив подняться из АХЛ в НХЛ. Он был хорош на уровне Американской хоккейной лиги и сильно устал от маленьких городков.

Праворукий форвард не сразу влился в систему Зинэтулы Билялетдинова, но через пару месяц стал одним из ключевых хоккеистов чемпионской команды 2017/2018, набрав по итогу 26 (12+14) очков в регулярке, а потом еще 15 (10+15) в победном розыгрыше Кубка Гагарина.

Чей путь повторит Денисенко?