Наследство с докруткой в «Рубине»: как Артига размораживает застойный «автобус» Рахимова

Весенний старт «Рубина» уже показывает, что его команда разительно видоизменилась всего за три месяца при Артиге. Команда научилась меняться от игры к игре и по ходу матчей, а игроки получают удовольствие на поле. Как испанец раскрепостил «раздевалку», «докрутил» оборону и избавил клуб от зависимости от лидеров — в материале «ТИ-Спорта».





Фото: rubin-kazan.ru

Артига не боится перестраиваться по ходу матчей: его «Рубин» разный в каждой отдельной игре

Если кто-то ожидал от обновленного «Рубина» Франка Артиги пресловутой «тики-таки», то смело может откладывать свои фантазии в долгий ящик. «Рубин» Франка Артиги в двух весенних матчах был абсолютно разным. Еще в Турции в беседе с журналистом «ТИ-Спорта» господин Артига и сам подчеркивал, что болельщики в России несколько застряли в прошлом, пытаясь загнать тактику под ту или иную схему, – свою команду он хочет строить «гибридную», быстро видоизменяющуюся в зависимости от обстоятельств.

«Думаю, что в современном футболе схемы приобретают все более условный характер. Полагаю, что вскоре данная тенденция придет и в Россию. Вы можете посмотреть на большие клубы Европы: «Манчестер Сити», ПСЖ, даже «Барселона». Схемы очень гибридны. Никто сразу и не скажет, сколько там центральных защитников – три или два. Сколько нападающих – один, два или три. Моя задача, как главного тренера, – находить для имеющихся в моем распоряжении игроков те позиции, где они смогут наилучшим образом показать свои сильные качества», – утверждал Артига в Анталье.

В раздевалке «Анжи-Арены» тренер «Рубина» сразу принял решение и попросил команду отказаться от всего, что нарабатывали полтора месяца в Турции, – погодные условия и ситуация с полем того требовали. Казанцы действовали максимально упрощенно, хоть попытки играть в футбол низом присутствовали.

В первой домашней игре с «Краснодаром» «Рубин» предложил лидеру чемпионата контроль мяча и комбинационный футбол Фото: rubin-kazan.ru

Не время для «автобуса» Рахимова

Уже в первой домашней игре с «Краснодаром» (2:1) болельщики в основном ожидали, что Артига постарается сыграть «в Рахимова». Казалось, пытаться обыграть быстрый и техничный «Краснодар» его же оружием, но обладая игроками не такого калибра и с меньшей сыгранностью, – самоубийство.

Однако вместо ожидаемого «автобуса» и игры на отбой «Рубин» предложил лидеру чемпионата контроль мяча и комбинационный футбол. Артига явно задумал продемонстрировать «товар лицом» перед домашней публикой, не побоявшись рискнуть. Забив два мяча, «Рубин» перестроился в перерыве и заиграл уже совсем в другой футбол – строгий, спокойный. Там не было паники или желания вынести мяч абы куда, лишь бы отбиться. Это было методичное убийство любых попыток краснодарских латиноамериканцев сыграть в излюбленные комбинации. Лишь один раз у гостей все-таки получилось, но не более того.

Правда, той самой ставки на латералей, которая так усердно отрабатывалась на зимних сборах и даже давала заметные плоды, в этих двух играх мы в полной мере пока так и не увидели. Рожков и Арройо пока не проявляют себя в полной мере. Посмотрим, заработает ли задумка в дальнейшем – при более благоприятных климатических условиях.

В целом способность команды быстро перестраиваться по ходу игры заметно контрастирует с закостенелым «Рубином» версии Рашида Рахимова. «Неповоротливость» и неумение предложить сопернику что-либо еще, кроме забросов на Даку и расчета на контратаки, в конечном итоге стали одним из факторов бесславного увольнения специалиста.

Раздевалка после матча с «Краснодаром» ходила ходуном Фото: rubin-kazan.ru

Команда при испанском специалисте раскрепостилась как в раздевалке, так и на поле

Важно отметить даже не столько изменения на поле, сколько шикарный микроклимат в коллективе. Раздевалка после матча с «Краснодаром» ходила ходуном – видео с празднованием победы, где травмированные игроки на костылях радуются наравне со всеми, быстро разлетелось по сети. Президент «Рубина» Марат Сафиуллин зашел к игрокам с короткой фразой: «Сегодня мы чемпионы». Фраза, очевидно, сказана на эмоциях и ни о каких титулах речи не идет, но психологически победа над действующими чемпионами должна серьезно подбодрить игроков.

В Турции довелось слышать мнение, что на тренировках игроки могут сколько угодно радоваться игровым занятиям с мячом, играть в тимбилдинговые упражнения на разминках, но на деле команда быстро столкнется с реальностью, и не факт, что справится, когда дело не пойдет. Да и пример Юрия Уткульбаева, проведшего безупречные сборы, но провалившего начало весны 2023-го, не забыт.

Президент «Рубина» Марат Сафиуллин зашел к игрокам с короткой фразой: «Сегодня мы чемпионы» Фото: rubin-kazan.ru

Однако пока о повторении «успеха» Уткульбаева речи не идет. Доверительная атмосфера праздника в команде сохранилась и после неудачи в Махачкале, а после победы дома в соцсетях все увидели, какую обстановку за короткий срок удалось создать Артиге. Контраст с хмурыми лицами футболистов рахимовских времен разительный.

Теперь Артиге и его помощникам важно сохранить баланс и не довести ситуацию до той, что была у позднего Леонида Слуцкого, который тоже начинал работу в Казани с атмосферы, а в итоге просто утратил контроль над командой настолько, что игроки побежали делать селфи после забитого пенальти в решающем стыковом матче с «Уфой» и вылетели в Первую лигу.

Впрочем, и на поле игроки раскрепостились, а лучший индикатор новой атмосферы «фиесты» – игровые элементы, которые исполняют футболисты. Велдин Ходжа позволяет себе передачу в стиле праймового Зидана, Грипши обыгрывает последнего игрока перед собой и отправляет мяч в ворота, а Дардан Шабанхаджай забивает шикарный мяч махачкалинскому «Динамо», поймав снаряд с лету. Даже сложно вспомнить, когда вообще последний раз «Рубин» забивал мячи в таком стиле.

«В оборонительном ключе в команде все выстроено замечательно. И это действительно хороший фундамент» Фото: rubin-kazan.ru

Артига получил в наследство хорошо отработанную оборону и «докрутил» ее

Следует признать, что испанскому специалисту досталась в наследство хорошо отработанная оборонительная линия команды. Второй тайм в исполнении «Рубина» – эталонная классика для строгих команд, в которых, как во времена Бердыева, едва ли не за руку водят и показывают, где кто должен находиться при каждой ситуации. Максимально компактная игра в защите, при этом действующая высоко, чтобы даже возможности пробить с дальней дистанции не возникло.

«В оборонительном ключе в команде все выстроено замечательно. И это действительно хороший фундамент. Кроме того, эта команда очень цепко и неуступчиво действует в среднем и в нижнем блоке. И эти положительные моменты мы должны сохранять. Отталкиваясь от этого, мы должны постараться улучшить другие аспекты, которые я как тренер вижу иначе. Речь идет о тех качествах, которыми должна обладать большая команда, если мы хотим вернуться к тем достижениям, которые у клуба когда-то были. Эти аспекты крайне важны для того, чтобы приблизиться к топ-5 чемпионата России», – говорил в интервью «ТИ-Спорту» испанский специалист.

Развить самую отработанную линию испанскому штабу удалось неплохо. Еще на втором сборе команда Артиги выстраивала оборону довольно высоко и пыталась отобрать мяч сразу же после потери, действуя агрессивно в прессинге и контрпрессинге. Игра с «Краснодаром» показала, что задумка работает не только с казахстанскими середняками, но и против чемпиона РПЛ.

Впрочем, время далеко идущих выводов еще не пришло. Впереди игра с атакующим «Локомотивом», который не будет стеснен климатическими сюрпризами. И по весне не находится в кризисе, как это зачастую бывает с краснодарскими «быками».