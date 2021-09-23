Наследство для СИБУРА: решит ли газопереработка этановую проблему в Татарстане?

«СИБУР» и «Газпром» разработали технико-экономическое обоснование (ТЭО) газоперерабатывающего завода в Татарстане

Фото: kremlin.ru

Когда этан лучше нафты

«СИБУР» и «Газпром» разработали технико-экономическое обоснование (ТЭО) газоперерабатывающего завода в Татарстане. Сейчас компании изучают его, сообщил ТАСС глава «СИБУРа» Дмитрий Конов. Он не назвал объем инвестиций в проект, отметив, что это будет зависеть от конечной конфигурации завода.

Планируемый газоперерабатывающий завод в окрестностях Казани немыслим без строительства дополнительных мощностей по производству пластиков, сопоставимых по размеру с действующим «Казаньоргсинтезом». Но есть большие сомнения в реализуемости такого суперпроекта - много проблем, связанных с финансированием, с самой схемой поставок сырья на такой проект и возможной позицией «Газпрома» в этом вопросе.

Глава «СИБУРа» Дмитрий Конов не назвал объем инвестиций в проект, отметив, что это будет зависеть от конечной конфигурации завода Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Самые распространенные пластики – полиэтилен и полипропилен – получают в результате реакции полимеризации из, соответственно, этилена и пропилена. А этилен и пропилен получают в ходе химического процесса под названием пиролиз из этана и пропана.

Есть и другой, более затратный вариант пиролиза - из прямогонного бензина (нафта), который получается при первичной переработке нефти. Нефть в Татарстане перерабатывается в нафту на двух заводах – «ТАИФ-НК» и «ТАНЕКО» («Татнефть»). Недостатка в нафте для татарстанской нефтехимии нет. Но себестоимость этилена из нафты крайне высокая.

С этаном, пропаном, бутаном и т.д. себестоимость низкая, но с их наличием в Татарстане намного сложнее. Основной поставщик этих газов внутри республики – Миннибаевский газоперерабатывающий завод (ГПЗ), входящий в структуру «Татнефти». От завода до «Казаньоргсинтеза» проходит этанопровод, по которому осуществляется доставка этана для пиролиза. Но этана с Миннибаевского ГПЗ крайне мало для нужд татарстанской нефтехимии, ведь его годовой выпуск на заводе - всего 140 тыс. тонн.

Самые распространенные пластики – полиэтилен и полипропилен – получают в результате реакции полимеризации из, соответственно, этилена и пропилена Фото: prav.tatarstan.ru

«Казаньоргсинтез» вынужден закупать дефицитный этан за пределами республики у «Газпрома» в объеме около 300 тыс. тонн в год. Поставщик – Оренбургский гелиевый завод, расположенный в 33 км от Оренбурга и входящий в структуру «Газпрома». От завода до «Казаньоргсинтеза» через Миннибаевский ГПЗ этан также идет по этанопроводу. Проблема в том, что поставки этана от «Газпрома» на протяжении всей новейшей татарстанской истории были нестабильны, тем более, что «Газпрому» есть куда поставлять дефицитный этан, например, на принадлежащий монополии ООО «Газпром нефтехим Салават» в Башкортостане.

Мощности «Казаньоргсинтеза» позволяют перерабатывать 716 тыс. тонн этана. Если сложить поставки этана с Миннибаевского ГПЗ и Оренбургского гелиевого завода, то получается, что дефицит по этану для «Казаньоргсинтеза» составляет около 276 тыс. тонн в год. Для компенсации дефицита сырья предприятие пошло на изменение сырьевого обеспечения, работая частично на пропане. Но в целом дефицит этанового сырья «Казаньоргсинтез» закрывает за счет поставок готового этилена из «Нижнекамскнефтехима».

Пиролиз нафты производится на «Нижнекамскнефтехиме», что логично, ведь два нефтеперерабатывающих татарстанских завода находятся буквально за забором. В результате часть этилена, получаемая на «Нижнекамскнефтехиме» идет на собственное производство, другая – на «Казаньоргсинтез» по отдельному этиленопроводу.

«Казаньоргсинтез» вынужден закупать дефицитный этан за пределами республики у «Газпрома» в объеме около 300 тыс. тонн в год Фото: prav.tatarstan.ru

У пиролиза из нафты слабая экономика - себестоимость такого этилена в разы выше себестоимости этилена, получаемого из чистого этана. Отсюда железный вывод - тем больше этана, тем выше маржинальность. Так что после покупки «СИБУРом» «Казаньоргсинтаза» и «Нижнекамскнефтехима» в наследство новым собственникам перешла старая проблема дефицита этана.

Сегодня, когда цены на пластики очень высоки, на проблемы с себестоимостью можно не обращать внимания. Но этот праздник для нефтехимиков не будет продолжаться вечно. И «СИБУР» совершенно правильно задумался о решении «этановой проблемы» для своих новоприобретенных производств в Татарстане.

Решение этановой проблемы через «жирный газ»

Решить проблему со снабжением этаном можно через увеличение мощности Оренбургского гелиевого завода. Однако «Газпром» не собирается в это вкладываться. Потому что увеличение мощности завода упирается в проблемы с объемами исходного сырья, добываемого природного газа. По той же причине проблематично и дальнейшее увеличение объемов этана на Миннибаевском ГПЗ.

Увеличение мощности завода упирается в проблемы с объемами исходного сырья, добываемого природного газа Фото: prav.tatarstan.ru

Другое решение проблемы - протянуть отдельную нитку магистрального газопровода с Надым-Пур-Тазовского района (Ямало-Ненецкого АО) в Татарстан. Предполагалось, что ГПЗ сможет питаться так называемым «жирным» газом только валанжинских и ачимовских залежей региона (этот газ добывают «Новатэк» и «Газпромнефть») и производить уже здесь, в Татарстане, около 2,2 млн тонн этана и 1,5–1,6 млн тонн сжиженных углеводородных газов в год.

Что такое «жирный газ»? Со старением газовых месторождений доля этана и других тяжелых углеводородов в природном газе растет и газ становится «жирным» – содержание этана в нем становится выше 4%. Высокое наличие тяжелых углеводородов в газе портит качество товарного природного газа, поставляемого в газотранспортные сети, в том числе на экспорт. Усиливается коррозия труб, появляются проблемы с конденсатом в трубах и безопасностью поставляемого газа. Кроме того, уходит ценное сырье, которое могло бы быть использовано в нефтехимии. Поэтому считается экономически целесообразным извлекать тяжелые углеводороды из магистральных газовых систем для дальнейшей переработки в интересах нефтехимии.

Именно этот проект, с отдельной ниткой жирного газа с валанжинских и ачимовских залежей Надым-Пур-Тазовского района ЯНАО, презентовал в 2016 году «Газпром». Он планировал разместить газоперерабатывающий завод по извлечению этана из магистрального газопровода около своей компрессорной станции «Арская» — в Шеморданском поселении Сабинского района. Но все уперлось в высокую стоимость постройки газопровода с Ямала, которая измерялась цифрами не менее 150 млрд рублей. Плюс постройка очень дорогого газоперерабатывающего завода. Все эти доводы поставили под вопрос экономику проекта и на этом все забуксовало.

Новую газовую нитку в Татарстан решили не тянуть, а использовать старую Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Потом концепция поменялась - новую газовую нитку в Татарстан решили не тянуть, а использовать старую. Речь идет о проходящем недалеко от Казани одном из старейших и крупнейших магистральных газопроводов «Уренгой–Помары–Ужгород», по которому голубое топливо экспортируется из Западной Сибири в Европу.

Фактическая мощность магистрального газопровода – 28 млрд кубометров в год. В него предполагается сделать две врезки: из одной будет отбор природного газа для извлечения из него этана и других тяжелых углеводородов, в другую будут подавать уже очищенный от примесей товарный природный газ. Планируемая мощность ГПЗ составляет до 1 млн тонн этана в год, что с лихвой перекрывает имеющиеся потребности татарстанской нефтехимии.

Совершенно логично к такому большому газоперерабатывающему заводу построить и новый завод пиролиза, и новое производство пластиков по масштабу не меньше действующего «Казаньоргсинтеза». Получится своеобразный «Казаньоргсинтез-2», да еще и с собственным газоперерабатывающим заводом. Гигантский и капиталоемкий проект, оцениваемый не менее чем в 10 млрд долларов, работающий почти полностью на западных технологиях. Благодаря ему производство продукции на «Казаньоргсинтезе» возрастет, как минимум в три раза.

Логично к большому газоперерабатывающему заводу построить и новый завод пиролиза, и новое производство пластиков по масштабу не меньше действующего «Казаньоргсинтеза» Фото: prav.tatarstan.ru

Тем не менее, «Газпром», совместно с «СИБУРом» подготовили новое ТЭО. В 2019 году в рамках IX Петербургского международного газового форума «СИБУР» и «Газпром» подписали дорожные карты по сотрудничеству при реализации крупных инвестиционных проектов в области газопереработки и газохимии. Один из документов предполагал разработку технико-экономического анализа транспортировки этансодержащего газа месторождений Надым-Пур-Тазовского региона и строительства газоперерабатывающего завода в Республике Татарстан. Таким образом, «Газпром» теперь уже с «СИБУРом», могут вернуться к первоначальному варианту, предложенному еще в 2016 году.

Но все не так гладко, как это может выглядеть и есть большие сомнения в осуществимости этого проекта.

Риски проекта:

1. Большая стоимость проекта и большой срок строительства приведут к большим валютным рискам, ведь из-за использования западных технологий будет высокая доля финансирования проекта в валюте. Если валюта «скакнет», вся финансовая модель строительства развалится. Кроме того, возврат кредитов и процентов, номинированных в валюте, даже в случае успешного строительства, тоже ставит под угрозу окупаемость проекта. Для нивелирования валютных рисков необходимо буферное финансирование из средств Фонда национального благосостояния РФ, но удастся ли его пробить?

«Жирный газ» предполагается изымать из магистрального газопровода и «сцеживать» из него этан и прочие ценные углеводороды Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

2. Рассмотрим один из имеющихся вариантов - не тянуть отдельную нитку газопровода до Татарстана, а использовать мощности уже существующих газопроводов. «Жирный газ» предполагается изымать из магистрального газопровода и «сцеживать» из него этан и прочие ценные углеводороды. В магистральный газопровод газ поступает в основном с Уренгойского газового месторождения и предназначен для экспорта. Возникает главный вопрос: «А будет ли в таком газопроводе газ достаточно «жирным»? Пока содержание ценных фракций в нем гораздо беднее (этан до 4%) и, самое главное, нет никаких гарантий по содержанию этих самых фракций в газе.

Работа будет похожа на «рыбалку»: подскочило содержание этана в трубе до 4% – ура, работаем. Но через пару суток содержание этана в газе упало до 1-2% и работа потеряла смысл, потому что извлекается фракций меньше так называемой точки окупаемости, то есть меньше минимального объема. Но работу остановить невозможно, потому что газ из магистральной трубы отбирается по фиксированным объемам. Тогда возникнут периоды генерации убытков. И никто не может сказать про продолжительность этих периодов. Одно дело – тянуть отдельную нитку с заведомо богатых «жирным газом» месторождений, а другое – извлекать из имеющейся трубы с имеющихся старых месторождений, где увеличение жирности газа отнюдь не гарантировано, что обессмысливает все сделанные гигантские затраты.

Не за горами полный отказ от транзита российского газа через Украину Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

3. Добавляет неопределенности и возраст самого экспортного газопровода «Уренгой–Помары–Ужгород» – он построен в 1984 году, а, главное, его прохождение по территории Украины. Украинский политический фактор в транзите газа никто не отменял. Кроме того, украинская часть газопровода очень сильно изношена, там необходимы большой капитальный ремонт, на что у Украины нет средств.

Уже построено несколько магистральных газопроводов в обход Украины: «Северный поток», «Северный поток-2», «Ямал-Европа». В принципе, не за горами полный отказ от транзита российского газа через Украину. Что тогда делать, если экспорт через этот газопровод будет остановлен? Необходимо будет как-то разруливать логистику газовых поставок, в том числе и на предполагаемый «Казаньоргсинтез-2». И тут легких решений не предвидится. Поэтому у «Газпрома» нет особой заинтересованности в появлении гигантской врезки в магистральный газопровод в виде газоперерабатывающего завода около Казани. Зачем все это «Газпрому»? Выгод от проекта почти нет (кроме небольшой платы от «СИБУРа» за извлекаемый этан и другие фракции), а головной боли выше крыши. А случись авария или остановка на самой врезке или на заводе? Что делать с законтрактованными объемами газа, в том числе и поставляемым в Европу?

4. Кроме того, «Газпром» реализует аналогичный проект с использованием «жирного газа»: в районе п.Усть-Луга Ленинградской области началось строительство комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ) — уникального в мире кластера, объединяющего и газопереработку, и газохимию, и сжижение природного газа.

КПЭГ станет крупнейшим газоперерабатывающим предприятием в России и одним из самых мощных в мире по объему переработки (45 млрд кубометров газа в год), а также лидером по объему производства сжиженного природного газа в регионе Северо-Западной Европы (13 млн тонн СПГ в год). Около 18 млрд кубометров газа после переработки будет направляться в газотранспортную систему «Газпрома».

Сырьевой базой для газоперерабатывающего комплекса будет природный газ с высоким содержанием этана. Сначала такой газ будет поступать на предприятие из месторождений Надым-Пур-Тазовского региона ЯНАО, в дальнейшем будет задействовано Тамбейское месторождение — крупнейшее по запасам на полуострове Ямал. Транспортировка газа будет осуществляться по специально выделенным для этансодержащего газа магистральным газопроводам. То есть в газопроводы будет закачиваться природный газ с заведомо высоким содержанием этана.

Перечень и размер рисков, связанных с появлением «Казанского газоперерабатывающего завода» и «Казаньоргсинтез-2» слишком велик Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Также у «Газпрома» есть большой долгострой – Новоуренгойский газохимический комплекс в Надым-Пур-Тазовскомрегионе Западной Сибири в юго-восточной части Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. Разработанный на базе передовых зарубежных технологий проект предусматривает объединение в единый сокращенный технологический цикл извлечение этана из сырьевого углеводородного газа, образующегося при подготовке газового конденсата к транспортировке, получение этилена и последующее производство гранулированного полиэтилена пленочных марок (мощность производства полиэтилена до 400 тыс. тонн в год). Долгострой этот ведется уже 25 лет, вложено десятки миллиардов рублей, но по последней информации, «Газпром» на проекте крест не ставит, а как раз с «СИБУРом» работает над завершением стройки. Если построят, то еще один потребитель для жирного газа в тех краях появится.

Как ни крути, перечень и размер рисков, связанных с появлением «Казанского газоперерабатывающего завода» и «Казаньоргсинтез-2» слишком велик, что ставит под огромное сомнение реализацию этого проекта.