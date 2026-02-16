Наследование имущества в Татарстане: очередность получения и что в него входит

Фото: © «Татар-информ»

После смерти человека его родственники могут претендовать на наследство. Кто имеет приоритет при наследовании и какие объекты входят в наследство — в материале «Татар-информа».

Что относится к наследству

- материальные вещи (предметы личного пользования);

- наличные средства и ценные бумаги;

- недвижимость;

- транспорт;

- имущественные права.

В наследство входят и обязательства покойного — но только в пределах стоимости перешедшего имущества. Иными словами, вместе с квартирой, автомобилем или денежными средствами наследники принимают и долги. Выбрать только активы и отказаться от обязательств нельзя: отказ допускается лишь от наследства полностью.

Что не входит в наследство

- права и обязанности, тесно связанные с личностью умершего (к примеру, обязательства по выплате алиментов);

- личные неимущественные права.

Очередность получения наследства

Первая очередь — дети, супруг или супруга, а также родители умершего.

Вторая очередь — родные братья и сестры, дедушки и бабушки.

Третья очередь — дяди и тети.

Четвертая очередь — прабабушки и прадедушки.

Пятая очередь — дети племянников и племянниц, а также родные братья и сестры дедушек и бабушек.

Шестая очередь — потомки двоюродных внуков и внучек, а также двоюродных братьев, сестер, бабушек и дедушек.

Седьмая очередь — пасынки, падчерицы, отчим и мачеха.

Восьмая очередь — нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, не входящие в число законных наследников, но проживавшие с ним совместно не менее одного года.