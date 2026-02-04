Наследник или заместитель: выдержит ли Коростелев сравнение с Большуновым на Олимпиаде

На этой неделе стартуют зимние Олимпийские игры, в которых российские спортсмены в максимально усеченном составе, но участие-таки примут. Лишь двое фигуристов и двое лыжников отправились в Милан. Но если ISU выбрала сильнейших, то к лыжной FIS остаются вопросы. «ТИ-Спорт» разбирается в лыжных хитростях, и размышляет причем тут Большунов.





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

FIS допустила россиян на Кубки мира и Олимпиаду, но пункты «мелким шрифтом» оказались коварны

Когда в начале декабря CAS внезапно постановил отменить отстранение российских спортсменов в олимпийских видах спорта, в России это вызвало духоподъемный восторг. Начало «оттепели», не иначе. Дальше — больше! Допустят везде, во всем и всех!

Но осознание того, что под громким решением Арбитражного суда есть еще мелкий шрифт под звездочкой, пришло несколько позже. Особенно резкое «похмелье» наступило на примере Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Оказалось, что в FIS пусть и согласились вернуть российских спортсменов (непременно под нейтральным статусом), но в угоду главным североевропейским противникам камбэка России организовали целый процесс «фильтрации».

Насколько он объективен — каждый решает сам. Нейтральный статус от России вскоре получили только двое россиян — Савелий Коростелев и Дарья Непряева, которые во внутренних соревнованиях выступают за Татарстан. Позже к ним присоединился Никита Денисов, который, при всем уважении, никакой реальной конкуренции на Кубках мира лидерам не составит.

Никита Денисов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Верить или нет в то, что только «одни они достойны», каждый решал сам. Одни согласны, что Коростелев как победитель прошлого сезона в России и перспективная Непряева — объективный выбор FIS. Другие утверждают, что там намеренно выбрали не самых сильных соперников для норвежских гегемонов, чтобы не дай бог не разозлить скандинавов, которые бастовали против возвращения россиян на международную арену.

Большунов и другие лидеры оказались за бортом по спортивным или политическим мотивам?

Формально подать заявку на нейтральный статус мог любой, но большинство получили отказ. О возвращении таких звезд, как Александр Большунов, Наталья Терентьева, или Вероника Степанова, речи даже не идет. Путь на международную арену для них оказался заблокирован из-за требований, которые сложно назвать справедливыми.

Одной из наиболее циничных причин отказа в нейтральном статусе стало отсутствие нужного количества допинг-проб, сданных на международных стартах, — условие, которое физически невозможно выполнить атлетам, лишенным самой возможности выступать за границей по воле той же международной федерации. Замкнутый круг.

Ну а для трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, который уже вписал свое имя в историю как один из величайших лыжников современности, дававший норвежцам про...бежаться мимо высшей ступени пьедестала, этот затяжной простой, похоже, становится губительным.

Александр Большунов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»



Тезис о том, что Александр медленно потухает на внутренних стартах из-за того, что лишился возможности биться с лучшими мировыми лыжниками, такими как Йоханнес Клебо, давно укоренился в российской спортивной прессе.

Выступления на Кубках России это демонстрируют: результаты Александра стали нестабильными, а его физическое состояние сопровождается частыми болезнями, включая перенесенный гонконгский грипп, что многие связывают именно с психосоматической реакцией на неопределенность будущего.

Не исключено, что еще одним ударом для него стало решение организаторов гонки Moonlight Classic не пускать на старты из-за отсутствия нейтрального статуса. Хотя в прошлом году это не помешало россиянину выступить и даже выиграть итальянскую коммерческую гонку.

«Александр в Казани в Мирном выиграл две дистанции. Но я понимаю, что он сейчас показывает не свой максимум. Он может больше. Вопрос — дадут ли ему нужную мотивацию, чтобы вновь выйти на вершину», — рассуждал в конце января серебряный призер Олимпиады Александр Панжинский для «Матч ТВ».

Причины недопуска для «старой гвардии» лыжников многие расценивают исключительно как политически мотивированные. Участие Большунова в патриотических акциях и яркие речи Степановой на приеме у президента в международных федерациях якобы сегодня расцениваются как «красная карточка».

Однако стоит и признать, что «Король лыж» так пока ничего в России за последние сезоны и не выиграл. Так же, как и Степанова или Терентьева. Большой вопрос, что вообще бы показали Большунов и компания, если бы им этот нейтральный статус все-таки дали.

На этом фоне будет интересно, дадут ли нейтральный статус российской подрастающей звездочке Алине Пеклецовой, которая в свои 20 лет точно ничем себя «дискредитировать» в глазах FIS не могла, но зато буквально разрывает все гонки на внутренней арене. Если бы федерация допустила представительницу Вологодской области, то все вопросы о политической предвзятости можно было бы снимать. Но...

Достойный ли Савелий преемник Большунову?

И вот тут встает главный вопрос: а насколько тот же «избранный» FIS Савелий Коростелев сможет стать достойным продолжателем дела Александра Большунова? Как известно, между лыжниками далеко не самые теплые отношения. Савелий первым осудил поступок Александра, когда тот толкнул на финише Александра Бакурова. Савелия же в лыжных кругах считают «выскочкой» так же, как и среди поклонников «Короля лыж», которого тот осудил.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На этом фоне занимательно наблюдать, как Савелий Коростелев ведет себя с иностранной прессой. Практически на любые вопросы с политической подоплекой он лишь повторяет, что он нейтральный спортсмен. «Я нейтральный спортсмен. Спорт — не политика. Не спрашивайте меня об этом», — заявил Коростелев норвежскому телевидению уже на первых гонках Кубка мира в Давосе. Стоит ли говорить, что такое максимально расплывчатое утверждение понравилось не всем?

Сторонники Коростелева справедливо указывают на то, что Савелий обладает уникальной психологической устойчивостью и «спортивной наглостью», которая необходима для борьбы с норвежским доминированием в отсутствии Большунова. Это лыжник новой формации, способный адаптироваться к текущим реалиям. Его прогресс с каждой новой гонкой Кубка мира показывает это лучше любых слов.

С другой стороны, значительная часть болельщиков лыжных гонок считает сравнение Коростелева с Большуновым неуместным. При всем таланте Савелий пока не прошел те испытания и не одержал те знаковые победы, которые сделали Александра национальным героем. Уже сейчас звучит генеральная идея, что Савелий выступает лишь в качестве «заместителя», и любые победы или медали, если они будут завоеваны, всегда будут рассматриваться через призму отсутствия Большунова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Но надо понимать, что подобные сравнения никогда положительно не влияли на спортсменов. Как правило, они не любят, когда их сравнивают с предшественниками, и в конечном итоге такие разговоры поломали не одну карьеру. Противопоставление лыжников сейчас, накануне важных стартов в Италии, ничего хорошего российским лыжам не принесет.

Успех Савелия на Олимпиаде и будущих Кубках Мира мог бы стать лучшим ответом на все санкции, и российские лыжи показали бы преемственность школы даже в условиях отстранения части лидеров. Настоящая трагедия заключается в том, что болельщики лишены возможности увидеть их очную борьбу на высшем мировом уровне, где опыт Большунова и энергия Коростелева могли бы создать мощный тандем против скандинавов.