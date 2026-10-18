Наследница Ефимовой: как в Татарстане зажглась звезда российского брасса

В эти дни в Астане проходил третий этап Кубка мира по плаванию на короткой воде. Одним из его героев стала уроженка Набережных Челнов Ралина Гилязова - вслед за викторией в Ташкенте, она добавила победы и в столице Казахстана. Какой путь проделала спортсменка к этой вершине и чего ждать от нее на ЧМ - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: russwimming.ru

Травма, операция, становление

О Ралине Гилязовой мы вслух и очень громко заговорили пару лет назад, когда она впервые в своей карьере взяла и обыграла королеву российского брасса Юлию Ефимову. Кстати, произошло это в Санкт-Петербурге. Тогда же, в 2024 году, Ралина получила и первую травму, о которой стало известно в СМИ. Дело было не слишком серьезное, но доставляло максимальный дискомфорт - перелом пальца. На тренировки эта девчонка выходила с постоянной заморозкой.

Годом позже, уже завершая цикл 2025, новая проблема - о ней и тренер, и спортсменка знали давно. Но решили отсрочить до удобного момента - в декабре девушке сделали операцию, чтобы она банально нормально могла дышать во время заплыва. Помогло, но это опять месяц без бассейна. По сути, активно тренироваться она начала в конце января этого года.

А впереди маячил летний чемпионат Европы в Париже. Еще в апреле, когда я побывал на базе «Озеро Круглое», увидел воочию, как Ралина и ее тренерский штаб готовятся. Там же поговорили и с главным тренером национальной сборной Андреем Шишиным. Он говорил, что для нее зацепиться за Евро было бы очень хорошо. Правда, для этого надо было всего лишь на всего круто проплыть на июньском чемпионате страны в Казани. Ралина выбрала для себя цель - 50 метров брассом. И уверенно штурмовала ее. Позади тогда остались и Ефимова, и Чикунова. Это была первая победа - она собственно, и раскрыла эти самые крылья Гилязовой.

Юлия Ефимова – лидер российского женского брасса последних 20 лет Фото: © «Татар-информ»

Про парижский турнир много говорить не будем. Он был важен с точки зрения старта для татарстанской пловчихи на международной арене. Собственно, и эксперты в один голос твердили - получится, круто. Не получится - значит еще не время. Ралина уехала из Франции без медалей, но что самое важное, с опытом.

«Это лишь Кубок мира. Главное - чемпионат планеты в Китае»

И вот, на этапы Кубка мира этого сезона, а их всего прошло три - в Баку, Ташкенте и Астане, приезжает уже совсем другая Ралина Гилязова. Спортсменка, которая уже обыгрывала всех в России, а значит - и в мире можно попробовать всех победить. С таким настроем, думаю, и выходила на свои дистанции. Тут сразу стоит отметить, что татарстанская пловчиха сфокусирована на 50 и 100 метров брассом. И в последнее время именно полтинник - ее коронка.

Именно на нем она и взяла первую взрослую международную медаль в карьере - серебро в столице Азербайджана. Тогда быстрее россиянки оказалась только бельгийка Флорин Гаспар - всего на 0,06 секунды. А уже в Ташкенте пришла первая победа - и снова на полтиннике. Думаю, вы понимаете, что накануне, выходя на эту дистанцию в Астане, Ралина была уверенна в себе. И это прям читалось по ее выходу. Что символично, в одном заплыве с ней в этот раз оказались все мировые звезды брасса и плюсом Ефимова с Чикуновой. Ну то есть представляете себе крутость Ралины - 29,54 секунды. Быстрее она в этом сезоне ещё не плавала.

Но тренер спортсменки Лариса Хяккинен просит не делать поспешных выводов - главное, это чемпионат мира, который пройдет в декабре в Китае.

«Для нас это первый опыт прохождения всех трёх этапов кубка мира. Это хорошая стартовая тренировка, где было важно выйти на стабильные рабочие результаты. На мой взгляд, всё прошло по плану. Конечно, медали такого уровня радуют, но это всего лишь этапы. Важно – что будет дальше. Будем работать», - сказала Хяккинен в разговоре с «ТИ-Спортом».

Ралина Гилязова Фото: minsport.tatarstan.ru

Ту же риторику продвигает и исполнительный Директор Федерации плавания Татарстана Эрик Акчурин:

«Она наконец-то почувствовала силу, уверенность, скорость, технику. У нее все начало получаться. Уверенность к ней пришла после чемпионата России в Казани, когда она там выиграла, поверила в себя», - сказал Акчурин в разговоре с «ТИ-Спортом».

Отметим, что за две недели Кубка мира Гилязова на трех этапах взяла три медали - два золота и серебро. И если бы все они были высшего достоинства, то корона была бы на ее голове - это специальный приз от организаторов для тех, кто выиграл одну дистанцию на всех этапах. К слову, среди россиян в этот раз ее получили Егор Корнев и Евгения Чикунова. Но Акчурин уверен, что для Гилязовой это дело будущего:

«Сейчас было важно освоиться, показать себя, почувствовать, что может побеждать на международном уровне. Потому что на Европе не очень удачно выступила - я думаю, там это произошло, потому что не было опыта таких турниров, да и к тому же это был первый большой международный турнир. А сейчас пришёл опыт, уверенность. Молодцы, что на уровне сборных поняли, что нужно обкатывать молодых спортсменов и готовить их к серьёзным стартам», - сказал Акчурин корреспонденту «ТИ-Спорта».

Следующая остановка для татарстанской спортсменки - чемпионат России в Санкт-Петербурге. А потом она отправляется в Китай, чтобы ещё раз доказать всему миру, что поистине является наследницей Ефимовой и королевой нашего брасса.