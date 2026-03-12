«Наших собак даже на Кубу отправляют»: как в РТ выращивают щенков для службы в колониях

Сегодня сотрудники колоний, СИЗО и все, кто причастен к работе Федеральной службы исполнения наказаний, отмечают профессиональный праздник. Ведомство состоит из множества подразделений, включая и кинологов. О том, как воспитывают и обучают собак, почему эксперты утверждают, что собака на такой службе незаменима, – в репортаже «Татар-информа».





В татарстанском УФСИН служат более 200 собак разных пород

Сегодня, 12 марта, свой профессиональный праздник отмечают те, кто несет службу в колониях и СИЗО, охраняет порядок в спецучреждениях и работает над исправлением преступников. Именно в этот день в 1879 году император Александр II издал Указ о создании Главного тюремного управления. Так был сделан первый шаг к созданию единой тюремной системы, которая с каждым годом все больше совершенствуется.

Конвоиры, охрана, медики, воспитатели и многие другие обеспечивают работу этого слаженного механизма – каждый из них выполняет важную функцию, без каждого из них система может дать сбой. Работают в этой сложной системе даже собаки. Кинолог и собака обеспечивают безопасность сотрудников и порядок в учреждениях ФСИН. Заменить собачий нюх и выносливость пока не удалось ни одному устройству.

Сейчас в татарстанском УФСИНе служат более 200 собак: восточно-европейские и немецкие овчарки, лабрадоры, реже ротвейлеры. Ежегодно они обнаруживают тех, кто пытается пронести на территории колоний и СИЗО запрещенные вещества. К примеру, в прошлом году им удалось не допустить в закрытые учреждения мефедрон, марихуану и гашиш.

Выращивают будущих служебных псов в специальных питомниках ведомства по всей стране. Есть такой и в Татарстане. Племенной питомник казанской колонии №19 ежегодно выращивает для сотрудников ФСИН России порядка пяти десятков щенков.

«В 2018 году мы доставляли наших служебных собак в Республику Куба»

Служебные собаки ведомства делятся по категориям: у одних важен нюх, у других – охранные качества. «Нюхачи» надрессированы на поиск наркотиков и взрывчатых веществ. Их задача – не допустить проноса запрещенных веществ на закрытую территорию. Они обнюхивают все машины, которые проезжают в колонии и СИЗО, а также все посылки от родных осужденных. Другие собаки служат в охране. Не допустить, чтобы осужденный сбежал, сделать так, чтобы сотрудники были в безопасности, – их ежедневная работа, рассказал начальник кинологической службы УФСИН России по РТ Алексей Шахненко.

«На службе я с 2010 года. Пришел работать простым кинологом, за десять лет вырос до начальника. За время службы у меня было две собаки – ротвейлер Рекс и немецкая овчарка Мишель», – рассказал он.

Сегодня Алексей Шахненко полностью отвечает за всех собак татарстанского УФСИН – обеспечивает их кормом, обучение и другие хозяйственные вопросы тоже под его контролем.

«Сейчас в нашем питомнике содержатся десять племенных собак. До четырех месяцев щенки содержатся в питомнике, а затем передаются в учреждения ФСИН России. Разъезжаются они по всей стране и даже за ее пределы. В 2018 году мы передавали служебных собак в Республику Куба. Делалось это безвозмездно, по поручению Правительства – нужно было освежить кровь местных собак. Я тогда еще был простым кинологом, мы сопровождали собак», – рассказывает он.

Летели 18 часов, собак перевозили в салоне самолета. Дорогу четвероногие перенесли достойно, вспоминает Алексей Шахненко.

«Мы провели на Кубе четыре дня, запомнилось, что было очень жарко. Там участвовали в круглом столе, общались с кубинскими офицерами через переводчиков», – отметил кинолог.

Но такие командировки – большая редкость, чаще приходится ездить по стране.

«В феврале мы летали в Калининград – забрали там собак, чтобы обновить кровь наших. Забрали двух немецких овчарок. Собаки, пока готовились к полету и летели, прошли хорошую социализацию: по лестницам и эскалаторам походили, толпы не боялись», – добавил он.

«Для дрессировки используется имитатор запаха, настоящие наркотики не применяем»

В питомнике есть свой ветпункт и кухня для собак – кормят взрослых собак и щенков строго по нормативам. Правильное полноценное питание является одним из залогов хорошего здоровья. Немало внимания уделяется дрессировке.

Алексей Шахненко сразу развеял миф о том, что искать запрещенные вещества собак учат на настоящих наркотиках.

«Для дрессировки используется имитатор запаха. Такие же имитаторы используют для поиска тел погибших, денежных купюр и прочего. Настоящие наркотики мы не применяем. Еще один миф – люди думают, что охранные собаки реагируют на людей в тюремной робе. Хорошо выдрессированная собака действует только строго по команде», – объяснил он.

В питомнике есть специальный городок, где собаки отрабатывают базовые навыки. Они шустро бегают по горкам, взбираются по лестницам и прыгают через препятствия. Есть площадка с автозаками – собак учат обыскивать транспорт и находить спрятанные и в салоне, и под капотом, и даже под днищем машины наркотики и оружие.

Все собачьи таланты нам продемонстрировали на деле – собаки выполняют все задания легко, четко и быстро.

Обыск сумок для них – простая задача. Собака обнюхивает специальный учебный инвентарь, который имитирует посылки от родных осужденных, и безошибочно обозначает именно ту кладь, где спрятан имитатор запаха.

Больше всего впечатлила отработка охранных и защитных навыков. Пес по команде бросается на человека в защитном костюме, мертвой хваткой вцепляется в специальный рукав и виснет на нем. К слову, как объяснили кинологи, собак учат кусать именно за руку, чтобы не искалечить человека.

Содержатся собаки в больших и теплых вольерах, где есть возможность выйти на прогулку. Гостей они встречают шумным лаем. Только немного привыкнув к постороннему человеку и поняв, что опасности он не представляет, ближе подходят к вольеру, чтобы обнюхать незнакомца.

Показали нам и щенков: подросшие малыши, которые скоро поедут к своим новым хозяевам, послушно ходят на поводках и весело играют друг с другом. Пока они плохо знают команды и постоянно отвлекаются, но уже совсем скоро станут серьезными служебными собаками с хорошей выдержкой и строгой дисциплиной.

«За щенками к нам приезжают со всей страны – недавно из ДНР приезжали»

Начальник питомника Ирина Гатауллина рассказала, что собак для разведения отбирают тщательно.

«Мы смотрим на здоровье, на рабочие качества собаки и неприхотливость к окружающим условиям – адаптивность и здоровую психику. Только таких собак допускают к разведению. Периодически у нас возникает потребность в обновлении крови – это нужно, чтобы не происходило близкородственных скрещиваний. Тогда мы обращаемся в служебные питомники других регионов. Также можем закупить собак у частных питомников», – объяснила она.

У питомника есть план – 45 щенков в год, и он с ним успешно справляется.

«За щенками к нам приезжают со всей страны. Недавно из Кабардино-Балкарии приезжали, из Донецкой Народной Республики – все очень довольны нашими щенками», – объясняет начальник питомника.

Прежде чем передать щенка, в питомнике проводят тестирование: будущий служебный пес не должен бояться преодолевать препятствия на тренировочной площадке и должен быть абсолютно здоров. К моменту, когда собака покинет питомник, она должна быть приучена к поводку, ошейнику и наморднику.

«Чрезмерно трусливые щенки и те, кто имеет породный брак, передаются в частные руки. Но таких случаев у нас не было – все наши щенки отвечают всем категориям», – подчеркнула Ирина Гатауллина.

Оказывается, давать клички щенкам не так-то и просто.

«Каждому помету присваивается определенная буква. Допустим, первый помет – «А», следующий – «Б». Кличка щенков должна начинаться на ту букву, которая присвоена его помету. Щенков, которых мы привезли из Калининграда, зовут Оливка и Офелия. Недавно родились у нас Чак, Чара, Чели, Чудо. В 2025 году родился помет “У” – семь щенков. Было очень тяжело придумать им клички, единственную суку из этого помета назвали Удача», – рассказала Ирина Гатауллина.

Клички стараются давать короткие. Звучать имя собаки должно так, чтобы хозяину было легко его произносить, а собаке – расслышать.

«Собака незаменима и необходима – она делает то, что не может ни один прибор»

Случается, кинологам попадаются собаки, чьи имена по документам сложные и длинные.

«По паспорту ее зовут Руссен Роттеншильд Ранетта, но я зову ее просто Ранетта, так удобнее. Она из частного племенного питомника, который находится в Казани. Порода – ротвейлер. Покупал ее как личную собаку, но использую в служебных целях», – рассказал старший инструктор-кинолог Нияз Мустафин, который служит в ИК-19..

Ранетта с виду грозная, но никакой агрессии к посторонним не проявляет. На хозяина смотрит влюбленно и после каждой выполненной команды ищет в его глазах одобрение и похвалу. Обучена она на поиск наркотиков. Уже шесть лет вместе с хозяином успешно выполняет свою работу.

«Я работаю пять дней в неделю, времени на дрессировку у меня достаточно. Вообще у нас положено девять раз в месяц проводить занятия с собаками. Кинологи должны отрабатывать задержания, обыск местности, транспорта, поиск человека по запаху, обыск людей», – рассказал кинолог.

«Я служил ветеринарным врачом, поэтому работа с животными для меня уже до поступления на службу в ведомство была знакома. Я пришел в систему в конце 2007 года на должность младшего инспектора СИЗО №2. Через некоторое время меня назначили инструктором-кинологом. Через четыре года службы стал начальником питомника, а с 2013 года перевелся в управление», – рассказывает инспектор кинологической службы Фанис Рахматуллин.

Кинолог подчеркнул, что на сегодня человек еще не изобрел устройство, которое могло бы заменить собаку на службе.

«Собаки незаменимы и необходимы – они пресекают пронос запрещенных веществ, что не может сделать ни один прибор. Никто, кроме собаки, не может сделать это так быстро и эффективно. Розыскная и следовая работа тоже не обходится без собаки. К счастью, уже больше десяти лет не происходило побегов из-под стражи в наших учреждениях. Считаю, в этом огромная заслуга в том числе и собак. Были случаи, когда именно собаки останавливали осужденных, которые планировали бежать», – объясняет он.