«Студентам - практика, гражданам - бесплатная помощь»: в Казани прошел форум юрклиник РТ

Сегодня в Казани прошло пленарное заседание второго форума юридических клиник Республики Татарстан. Форум был организован Министерством юстиций Республики Татарстан совместно с Филиалом Российского общества «Знание» в РТ.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-Информ»

Юридические клиники – явление не новое, но, к сожалению, не слишком популярное. По сути, это некоммерческое образование, целью которого является оказание бесплатной юридической помощи.

В подобных клиниках студенты-юристы под присмотром преподавателя-наставника набираются опыта и консультируют обратившихся граждан.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-Информ»

«Юридические клиники являются важными субъектами системы бесплатной юридической помощи. В них студенты получают обучение на практике, а граждане, включая малоимущие слои населения – доступную помощь юристов. Ежегодно представители таких клиник оказывают помощь тысячам обратившихся», ­– рассказал первый замминистра юстиций РТ Айнур Галимов.

Министерство юстиции Республики Татарстан активно поддерживает юридические клиники, оказывает практическую и информационную поддержку.

«Сегодня мы прорабатываем вопрос взаимодействия юридических клиник с Государственным юридическим бюро Татарстана, в том числе уже согласован вопрос прохождения практики студентами вузов на площадке Госюрбюро в квартале юстиции», – поделился Айнур Галимов.

Уполномоченная по правам человека Сария Сабурская подчеркнула, как важно гражданам оставаться подкованными в юридических вопросах.

«Наши граждане нуждаются в юридической помощи и профессиональных юристах. В марте этого года были внесены изменения в закон об оказании бесплатной юридической помощи, и мы стали участником соответствующей государственной системы. Внесение изменений в законодательство закрепило сложившуюся практику оказания бесплатной юридической помощи гражданам, и это очень важно», – отметила Сария Сабурская.

В рамках форума студенты поучаствовали в коммуникативном тренинге. Рассуждая о том, что из себя представляет понятие «команда», они презентовали собственную юридическую службу и делились предметами своей профессиональной гордости.