Насильно мил не будешь. Почему трансфер Денисенко в «Ак Барс» был обречен с самого начала

Приобретение Григория Денисенко стало самым сложным из всех летних трансферов «Ак Барса», но вместе с тем и самым провальным, учитывая вложенные ресурсы, время и нервы в его трансфер. Почему трансфер Григория изначально не сулили ничего хорошего, и причем тут неудачное лето Марата Валиуллина – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: ak-bars.ru

Григорий сразу показал себя ветреным хоккеистом со сложным характером?

Целая эпопея длиною в три месяца сопровождала трансфер Григория Денисенко в «Ак Барс». Пожалуй, переход форварда в казанский клуб стал самой напряженной и запутанной сделкой лета, которая уже о многом говорила касательно характера и нрава хоккеиста.

История могла обернуться громким провалом для генерального менеджера «Ак Барса» Марата Валиуллина: клуб уже отдал «Локомотиву» 45 миллионов рублей и права на юное дарование Андрея Пустового, когда игрок и его агент неожиданно поменяли условия и затребовали другие суммы. Тогда появилась информация, что в итоге форвард может уехать в «Трактор» к Бенуа Гру, под началом которого Денисенко играл в «Сиракьюз Кранч». А также всплывали варианты со Швейцарией.

Ходила молва, будто агент форварда Юрий Николаев и сам Денисенко недовольны тем, что «Ак Барс» долго торговался с «Локомотивом» за права на него. Якобы такое неуверенное поведение казанского клуба заставило задуматься над тем, нужно ли соглашаться на условия «Ак Барса», и это стало поводом пересмотреть требования в сторону повышения.

На фоне и без того неудачного трансферного периода клуба, когда из подписаний у «Ак Барса» были лишь Михаил Фисенко и никому не известные канадцы Уайатт Калинюк и Брендон Биро, срыв этой сделки мог апогеем селекционных неудач генменеджера «Ак Барса» Марата Валиуллина. В августе спортивные СМИ сошлись на одной мысли: Денисенко стал «трансфером жизни» для генерального менеджера, ведь до старта сезона оставалась неделя, а серьезных подписаний в атаке не было. В итоге клуб согласился на условия хоккеиста — контракт на один сезон с бонусами, которые могут увеличить годовой доход хоккеиста до 70 миллионов за сезон. Щедрость от «Ак Барса» — как следствие не столько желания подписать выдающегося хоккеиста, сколько отчаяния и накопившихся ошибок.

Фото: ak-bars.ru

Уже тогда наше издание задалось вопросом, не повторится ли на этот раз история взаимоотношений «Ак Барса» с Евгением Свечниковым. В НХЛ Григорий не забросил ни одной шайбы в 28 матчах, а в АХЛ лишь один сезон из пяти можно назвать результативным.

А стоил ли Денисенко такой нервотрепки?

В итоге предположение оказалось даже ближе к правде, чем думали. Также как Евгений, у Григория получился один удачный короткий отрезок, после чего хоккеист буквально растворился на льду.

Когда Григорий возвращался из-за океана, в КХЛ возник настоящий ажиотаж. Среди его сильных сторон назывались точные кистевые броски и щелчки с быстрым релизом (выпуском шайбы). А также креативность мышления: на молодежных чемпионатах мира Денисенко мог создать голевой момент буквально из ничего, показывая эффектную технику. Отмечали и хорошее катание хоккеиста. Однако по итогу четырех месяцев в «Ак Барсе» ничего из этого в исполнении Григория казанские болельщики так и не увидели. Разве что намек на хлесткий бросок в начале сезона, но и тот быстро угас.

На самом старте чемпионата Григорий даже выбивался в лидеры «Ак Барса» по набранным очкам. На его счету было 8 очков в 12 играх. Нюанс только в том, что остальные хоккеисты казанской команды буквально все разом разучились забивать. Потерял былую хватку Александр Барабанов, а Артем Галимов вернулся в свое естественное состояние.

Показательно, что в октябре у остальных хоккеистов дела со скрипом, но пошли. У Денисенко же чем дальше по сезону — тем хуже обстоят дела с результативностью. В девяти последних встречах он не принес команде ни одного очка — последний раз 25-летний форвард забрасывал больше месяца назад, 21 ноября, в гостевом матче с «Нефтехимиком». Его показатель полезности — худший среди всех нападающих команды (–6).

Фото: ak-bars.ru

Всего на его счету 16 очков (8+8) в 38 матчах — результат, который явно не оправдывает тех усилий, которые были вложены в хоккеиста летом. Сначала нападающий получил сокращенное игровое время — в домашнем «зеленом дерби» и в гостевой игре с питерским СКА он стал получать около 11–12 минут айс-тайма. По сравнению с первыми месяцами в казанской команде это серьезное сокращение на 5–6 минут. Затем был переведен в третье звено, что стало прямым сигналом перед возможной отправкой в запас. И в конечном итоге хоккеист и вовсе оказался на трибуне «Уфа-Арены».

Возымеет ли воспитательная мера свое действие на нападающего? Если анализировать все «вводные данные», включая непростое мировосприятие хоккеиста, возникают большие сомнения. С Артемом Галимовым трюк не сработал, а там проблемы аналогичные.

«Зачем заставлять?» В «Локомотиве» поступили мудрее, чем в «Ак Барсе»

Практика показывает, что если взаимоотношения команды и игрока изначально не задались, то ничего хорошего из этого союза не выйдет. Григорий изначально показал, что у него не все просто с характером и объективной оценкой самого себя.

В свое время руководители ярославского «Локомотива» поступили мудрее и не прогадали. Летом Григорий недвусмысленно заявил своему родному клубу, что лучше будет выступать за кого-то еще. Там сразу задались логичным и резонным вопросом: зачем заставлять, если хоккеист изначально выставляет ультиматумы и не проявляет особого желания играть за эту команду.

«С Григорием много раз разговаривал Хартли, мы тоже с ним общались. Мы не увидели желания сотрудничать. Игроки должны комфортно себя чувствовать. Зачем заставлять? Приняли решение отпустить. Думаю, мы правильно сделали. Пусть парень пробует себя в других условиях», — рассказывал пресс-службе КХЛ президент «железнодорожников» Юрий Яковлев.

Фото: ak-bars.ru

Если бы Марат Валиуллин летом не оказался в слабом положении, то, возможно, и он бы не стал додавливать трансфер, который изначально вызывал сомнения. Однако история без сослагательного наклонения пока привела к тому, что в «Ак Барсе» сразу два 25-летних форварда — Григорий Денисенко и Артем Галимов, на которых возлагались надежды как на звезд, но сложные характеры и чувство собственной важности оказались сильнее хоккейных качеств.