«Наши сетки укрывают ребят»: нижнекамские волонтеры сплели более 350 масксетей

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Небольшая группа женщин в Нижнекамске обеспечивает маскировкочными сетями целое подразделение.

За год практики Розалия Ганиева научилась мастерски справляться со своей задачей. За ее плечами десятки, если не сотни изделий. Кроме ловкости рук, уверена она, нужно обладать творческими способностями, так как готовая сеть должна иметь маскировочные свойства.

«Наша задача — смешать все эти цвета, чтобы было незаметно на поле боя», — поясняет горожанка.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Сегодня пенсионерка пришла в волонтерский пункт раньше, чем обычно. Женщина говорит, что на то повлияли утренние новости: захотелось еще больше сделать для защиты наших бойцов.

«После сегодняшних событий, которые произошли в нашей республике, в Елабуге, Нижнекамске, я не смогла уже сидеть дома, я просто пришла сюда. Тут никто не равнодушен, приходят сюда хоть что-то делать», — рассказала нижнекамка.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Рядом идет и заготовка материала. Все начинается с полотен ткани разных цветов. Их аккуратно разрезают на ленточки.

Только вязкой маскировочных сетей в этом волонтерском пункте дело не обходится. Кроме того, женщины шьют нижнее белье для военнослужащих, готовят посылки с медикаментами и средствами личной гигиены. В коробках – перчатки, мочалки, влажные салфетки. Доходит дело и до пошива индивидуальных маскировочных аксессуаров, к примеру подшлемников для снайперов, благодаря которым можно остаться незаметным.

Посылки заворачивают в масксети, и все вместе отправляют на передовую. Работа здесь ведется каждый день по 8-10 часов.

«Когда мы приходим домой, такое ощущение, что мы сделали что-то для своих ребят, потому что наши сетки укрывают ребят», — поделилась волонтер Фарида Нигматзянова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Волонтерский пункт работает с мая прошлого года. За все время женщины сплели более 350 масксетей и отправили сотни килограммов гуманитарной помощи. Сейчас удается силами 15-20 человек завершать два изделия в день. Новым людям здесь рады всегда, работы еще много, а потребность в маскировке на фронте очень высока.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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