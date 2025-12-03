«Наши ребята должны знать, что мы рядом»: Буинский техникум готовит подарки бойцам СВО

Коллектив Буинского ветеринарного техникума в преддверии Нового года вновь готовит отдельные посылки для своих выпускников, участвующих в специальной военной операции. Традиция отправлять новогодние гостинцы землякам появилась здесь несколько лет назад, и с каждым годом эта работа становится все масштабнее и теплее.

В этот раз из Буинского района гуманитарный груз отправится сразу в три направления. Среди получателей – 20 выпускников техникума, служащие в зоне СВО.

Для каждого из них студенты и преподаватели подготовили персональные посылки: студенты-повара испекли чак-чак, другие группы изготовили окопные свечи и сплели шесть крупных маскировочных сетей.

В коробки также вложили сладкие новогодние подарки, связанные вручную талисманы-«сердечки», открытки и письма с теплыми пожеланиями.

Заместитель директора по воспитательной работе Диля Гиниятуллина отмечает, что эта инициатива объединила всех.

«Это работа, сделанная от чистого сердца. Мы интересуемся и переживаем за каждого из них. Студенты и преподаватели находили время после уроков, на переменах. На собранные деньги купили парафин для окопных свечей, металлические банки ребята собирали сами. Мы поддерживаем связь с нашими выпускниками – они радуются подаркам и присылают видео с благодарностями», – сказала она.

В большом зале девушки из 420-й группы правоведения аккуратно собирают 20 коробок с конфетами и талисманами. Камилла Филиппова рассказывает, что вступила в волонтерскую группу сразу после поступления. По ее словам, первокурсники активно присоединяются к этой работе, помогают и землякам, и семьям военнослужащих.

Директор техникума Ильдар Гиниятуллин подчеркивает, что выпускников, служащих в зоне СВО, гораздо больше, но в этот раз отправка адресована тем 20 ребятам, которые находятся в районах, куда направляется большая гуманитарная колонна.

Коллектив техникума еще раз собрался всем составом – педагоги, кураторы групп, многие из которых уже на пенсии, сотрудники и студенты. Каждый внес свой вклад: кто-то пек чак-чак, кто-то плел сети, кто-то собирал свечи или писал письма.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Материал подготовлен при участии Наили Хасибзяновой.