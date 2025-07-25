«Создание протеза – настоящее искусство»: как работают зубные техники в Татарстане

Как из куска пластмассы делают вставную челюсть? Где в Татарстане можно бесплатно получить зубной протез? Как республика помогает тем, кому понадобились искусственные зубы? Подробности – в репортаже «Татар-информа» ко Дню зубного техника.





Современная медицина может компенсировать человеку потерянные зубы

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Зубной техник – профессия с художественным вкусом»

Как говорят, зубы – не волосы, выпадут – не вырастут. К счастью, современная медицина может компенсировать человеку потерянные зубы.

Человек с дефектом приходит в стоматологию. С неправильно расположенными зубами и челюстями обращаются к врачам-ортодонтам, восстановлением разрушенных или отсутствующих зубов занимаются стоматологи-ортопеды. Специалист снимает слепки челюсти. Слепок доставляют в лабораторию, где зубные техники трудятся над созданием протеза. Корреспонденту «Татар-информа» показали, как работает зуботехническая лаборатория Республиканской стоматологической поликлиники Татарстана.

«Зубной техник – это профессия, которая требуется везде и всегда. Специалист помогает и детям, и пожилым людям. Он дарит людям эстетику, красоту и радость жизни», – сказала заведующая лабораторией Гульсина Шакирова.

Гульсина Шакирова: «Зубной техник дарит людям эстетику, красоту и радость жизни» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В работе зубного техника важны квалификация и творческая составляющая. По словам Гульсины Шакировой, многие из тех, кто выбрал эту профессию, в детстве окончили художественную школу. Замечено, что тот техник, который испытывает тягу к искусству, лучше подбирает форму и цвет искусственных зубов.

За отдельным столом в лаборатории сидят техники-ортодонты. Они изготавливают пластины – этот съемный аппарат дети носят для исправления прикуса. Он состоит из проволоки, пластмассы и винтов, которые постепенно подкручивают, тем самым выравнивая зубы.

«Очень много детей приезжают к нам со всей республики. Неправильный прикус – очень распространенный дефект в наши дни. Возможно, дети стали питаться иначе, реже грызут твердую пищу, ту же морковь или яблоки», – считает Гульсина Шакирова.

По соседству сидят специалисты, которые создают съемные зубные протезы. Утверждение о том, что вставные челюсти носят только старики, – неправда. К сожалению, зубы часто теряют и молодые люди. Съемный протез призван помочь им. Его изготавливают из полимерных материалов. По словам техников, жевать таким протезом можно всё. Срок его службы – около пяти лет.

Гипсовая модель должна в точности передать каждый бугорок десен и форму зубов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как же создают такой протез? После того как снятый стоматологом-ортопедом слепок прибывает в лабораторию, его с помощью шпателя покрывают гипсом. Это ювелирная работа – гипсовая модель должна в точности передать каждый бугорок десен и форму зубов.

Равномерно распределить гипс можно и с помощью вибростола. Принцип работы этого прибора следующий: на стол помещается емкость с гипсом, залитым в слепочную форму. Стол начинает вибрировать с высокой частотой. Вибрация заставляет пузырьки воздуха подниматься на поверхность, что делает материал более плотным и однородным.

Далее зубной техник готовит по гипсовой модели восковую. Восковую модель погружают в ванночку – кювету. В двух половинах кюветы создают гипсовую полость, имитирующую будущий протез. Воск вымывают горячей водой, после чего пустоты замещают пластиком. Протез готов к дальнейшей обработке зубным техником.

Утверждение о том, что вставные челюсти носят только старики, – неправда. К сожалению, зубы часто теряют и молодые люди Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня очень популярны металлокерамические конструкции и протезы из циркония. В Республиканской стоматологической поликлинике их изготавливают в отдельном помещении, так как процесс требует идеальной чистоты. Применяются специальные печи и пескоструйная обработка. Изготовление и приживление импланта – долгий процесс, но, по словам врачей, оно того стоит.

Набирают популярность ацеталовые бюгельные протезы. В них вместо металла для изготовления каркаса используется ацеталовая пластмасса – эстетичный и комфортный для пациента материал, который не ощущается как нечто лишнее во рту.

Зиля Галиуллина: «Первое время протез может вызывать дискомфорт. Нужно время, чтобы привыкнуть» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Спать и петь в душе с протезом»

Протез изготавливают в несколько этапов. На каждом из этапов создается модель – по ней зубной техник делает прикусные валики. Они предназначены для того, чтобы в стоматологическом кабинете врач определил прикус пациента, проводил этакую примерку искусственных зубов.

«Первое время протез может вызывать дискомфорт. Нужно время, чтобы привыкнуть. Если становится совсем неудобно, то пациент приходит на коррекцию. К примеру, мы делаем шлифовку, подчищая те места, которые натирают», – объяснила врач стоматолог-ортопед Зиля Галиуллина.

Если десна сильно атрофирована и протез плохо держится, используют специальный крем для фиксации. Он наносится на несколько участков десны и, подобно клею, держит протез.

После каждого приема пищи протез надо промывать Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Новый протез нужно поддерживать в чистоте. После каждого приема пищи его надо промывать. Существуют специальные шипучие таблетки для очистки. Таблетку кладут в стакан с водой, в который помещают и протез.

«Когда пациент начинает носить протез, первое время ему не стоит есть жесткую пищу. Это вызывает либо боль, либо поломку протеза. Вообще лучше нарезать любую еду мелкими кусочками. Первый месяц лучше спать с протезом, чтобы быстрее к нему привыкнуть. Мы советуем нашим пациентам больше разговаривать и петь в душе с протезом, но будьте осторожны с эмоциями. В моей практике был забавный случай, когда мужчина на рыбалке сильно обрадовался улову, открыл рот и утопил свои новые зубы в реке», – рассказала Зиля Галиуллина.

В Татарстане действует Программа предоставления отдельным категориям граждан в РТ услуг по зубопротезированию Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Стоматология в Татарстане, доступная для всех

Руководство Татарстана обеспечивает развитие стоматологической помощи, включая зубное протезирование. Раис РТ Рустам Минниханов положительно оценивает появление в регионе специализированных медцентров с ультрасовременным оборудованием, чьи услуги доступны для всех жителей республики.

В 2015 году Кабинет Министров РТ утвердил Программу предоставления отдельным категориям граждан в Республике Татарстан услуг по зубопротезированию.

Протезы по льготе могут получить:

ветераны труда;

люди, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР;

награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;

реабилитированные, пострадавшие от политических репрессий;

награжденные государственными наградами Республики Татарстан, по достижении пенсионного возраста.

Больших очередей нет, потому что поликлиника укомплектована специалистами, врачей хватает Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Программа действительно работает. Больших очередей у нас нет, потому что поликлиника укомплектована специалистами, врачей хватает, и они выполняют свою работу в срок», – рассказала главный врач Республиканской стоматологической поликлиники Лейсан Муратова.

Лечение в поликлинике проходит в три этапа:

Осмотр Санация – удаление зубов, которые не подлежат протезированию Протезирование

Ежегодно утверждаются объемы финансирования республиканской программы. Лейсан Муратова подчеркнула, что средства идут из регионального бюджета. Они полностью покрывают затраты на материалы и оснащение, а все необходимые стоматологические услуги можно получить по полису ОМС.

«К нам обращаются люди со всего Татарстана и других субъектов Российской Федерации. Наш приоритет – помочь жителям тех районов, где нет специализированной помощи. Есть спрос, к тому же работает сарафанное радио. Что касается наших протезов, то их носят с удовольствием», – отметила Лейсан Муратова.