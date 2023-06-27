«Наши люди прекрасно понимают – кто враг, а кто гарант единства нашей страны»

К своей чести, наша армия продолжала отбиваться от остервенелого натиска врага, и никто не поддержал действия наемников

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Предательство Пригожина

Пригожин своими действиями совершил самое мерзкое предательство какое может быть – он воткнул нож в спину России.

Он прекрасно просчитал, что все серьезные военные ресурсы страны сосредоточены на украинском направлении. И если бы части регулярной армии сняли с СВО для отпора мятежникам, то получили бы огромную брешь в обороне, в то время, когда враг ведет контрнаступление.

К своей чести, наша армия продолжала отбиваться от остервенелого натиска врага, и никто не поддержал действия наемников.

Хвала нашему народу, который тоже увидел, что Пригожин совершает предательство и не поверил его популистским лозунгам. Небывалая консолидация российского народа вокруг Президента Владимира Путина показала: наши думающие люди прекрасно все понимают – кто враг, кто пособник врага, а кто гарант единства нашей страны.

Враги России очень надеялись, что бунт Пригожина вызовет раскол в России как по региональному, так и по национальному принципу. Они поддержали действия мятежников, радуясь словно дети. Но просчитались. И регионы, и народности, и национальности России, и конфессии выступили с резким осуждением мятежников и консолидировались как единая нация вокруг своего лидера. У путчистов не было никакого шанса. У предателей не было никакой глубокой опоры, и, понимая это, они убрались в Белоруссию.

«Республика приложит все усилия для того, чтобы страна стала только сильнее»

Татарстан одним из самых первых среди российских регионов выступил в поддержку единства страны и ее Президента Владимира Путина. Ведущие политики региона, жители республики – все как один выступили против мятежа. И здесь, словно вобрав в себя все общественное настроение, своевременно и громко прозвучала позиция Раиса Татарстана Рустама Минниханова:

«Татарстан всецело поддерживает Верховного Главнокомандующего, Президента страны Владимира Владимировича Путина.

В это сложное время мы должны объединиться вокруг него, вместе противостоять тем, кто представляет угрозу России и ее многонациональному народу.

Татарстан халкы безнең зур илебезне ныгытуга көн саен үз өлешен кертә. Без Президентыбыз Владимир Владимирович Путинны хуплыйбыз! (Татарстанцы каждый день вносят свой вклад в укрепление нашей огромной страны. Мы поддерживаем Президента Владимира Владимировича Путина! – перевод с татарского языка)».

Выступая на Сабантуе, он еще раз подчеркнул: сегодня все консолидировались вокруг Президента России Владимира Путина. «Республика приложит все усилия для того, чтобы наша страна стала только сильнее», – заявил он.

Да, путчистам удалось ускользнуть от справедливого наказания, но время расставит все по местам: предательство все равно остается предательством, как бы то ни было, оно, в конечном итоге, все равно будет наказано.