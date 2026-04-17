«Наши идут вперед»: офицер из Актанышского района – о силе духа боевых товарищей на СВО
Участник специальной военной операции Азамат Галиев, вернувшийся в родной район в краткосрочный отпуск, стал почетным гостем соревнований по татарской борьбе на Кубок главы Актанышского района.
Азамат – уроженец села Аеш. После окончания технологического техникума он принял решение связать свою жизнь с военной службой. Пройдя срочную службу, в 2020 году подписал контракт. Уже в 2022 году ему было присвоено звание лейтенанта, сегодня он – старший лейтенант.
Сейчас Галиев выполняет боевые задачи в районе Авдеевки, где занимает должность заместителя командира взвода по военно-политической работе. Несмотря на сложные условия службы, он сохраняет уверенность и боевой настрой.
«Наши идут вперед», – говорит он, подчеркивая сплоченность и силу духа своих товарищей.
Во время отпуска Азамат Галиев активно встречается с молодежью, делится своим опытом и поддерживает подрастающее поколение. Его участие в соревнованиях в качестве гостя стало символичным – для многих ребят он является живым примером мужества, ответственности и верности выбранному пути.
Особое значение для него имеет семья. В числе участников турнира – его младший брат, восьмиклассник Илназ Галиев. Для него старший брат – главный ориентир и пример стойкости и чести.
Сам Азамат отмечает, что занятия борьбой помогают формировать характер, развивают выносливость и силу воли.
«Борьба помогает не только в спорте, но и в жизни», – подчеркнул он.
Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.