«Наши дворы становятся красивее»: в Кайбицах прошел фестиваль добрососедства

В кайбицком парке культуры и отдыха «Дубрава» состоялся фестиваль добрососедства «Наш двор». На празднике в том числе обсудили итоги реализации одноименной республиканской программы, инициированной Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Участники рассказали, как благодаря ней уже изменился облик сел муниципалитета, а жизнь кайбичан стала комфортнее и благоустроеннее. Мероприятие собрало активных жителей и гостей района.

Приветствовал гостей фестиваля со сцены секретарь Кайбицкого местного отделения «Единой России» Альберт Рахматуллин. Он рассказал о том, что уже сделано в районе в рамках «Нашего двора», а также озвучил планы развития Кайбиц.

«Кайбицкий район – это динамично развивающаяся территория. За последние пять лет благодаря федеральному центру, республиканской поддержке и муниципальным программам мы много сделали по программе "Наш двор". Не только в районном центре, но и в селах появились парки и скверы. Работая в одной большой команде, хотим, чтобы наши жители жили комфортно», – сказал Рахматуллин.

В фестивале также приняли участие представитель республиканского актива Равиль Кузюров и член штаба общественной поддержки, ветеран боевых действий, участник спецоперации (2022-2024 гг.) Эдуард Хуснутдинов. Кроме того, выступить перед кайбичанами приехали депутаты Госсовета РТ Айдар Тагиров и Ркаил Зайдулла, а также писатель Хабир Ибрагим.

«По программе "Наш двор" десятки тысяч дворов были благоустроены и стали современными, комфортными, уютными для наших граждан. И в Кайбицком районе реализуются многие программы. Татарстан уже много лет занимает передовые позиции в промышленности, сельском хозяйстве. Республика привлекательна как инвестиционный регион, занимая первые места в инвестиционном климате Российской Федерации. Весь этот успех достигается благодаря жителям нашей республики», – отметил Равиль Кузюров.

Спикеры фестиваля единогласно подчеркнули, что успех программы «Наш двор» стал возможным благодаря поддержке руководства республики и активности ее жителей.

«Фестиваль добрососедства – это еще одна хорошая традиции, заложенная Рустамом Миннихановым. Этот праздник – итог программы развития общественных пространств "Наш двор", благодаря которой наши дворы становятся удобнее, красивее. Немаловажно, что это происходит с учетом мнения жителей. Праздник дает нам возможность выйти с родными и близкими, порадоваться, провести хорошо время. Как говорит Рустам Минниханов, самое лучшее время – это лето в Татарстане», – сказал Айдар Тагиров.

Аналогичное мнение выразил и Эдуард Хуснутдинов. Он также добавил, что Татарстан – это уникальная республика, где «умеют работать не ради отчета».

«У нас реализуются основополагающие программы, которые направлены на поддержку населения республики, поддержку молодежи, чтобы дети росли в хорошем окружении, получили достойное патриотическое воспитание. В республике Татарстан и в Кайбицком районе дети растут в уникальных условиях, где в них воспитывают любовь к своей республике, Родине. У нас строятся детские сады, школы, обновляют парки, спортивные площадки. Все эти условия созданы и в Кайбицком районе», – поделился Хуснутдинов.

Фестиваль в Больших Кайбицах завершился церемонией вручения благодарственных писем Рустама Минниханова жителям многоквартирных домов, которые активно участвовали в реализации программы «Наш Двор». От имени жителей района, чьи придомовые территории уже преобразились, выступила Лилия Федотова из Куланги.

«В Кулангинском сельском поселении есть двухэтажный многоквартирный дом. Еще несколько лет назад сам дом и его придомовая территория требовали ремонта. Благодаря замечательной республиканской программе "Наш двор" стало возможным преображение двора. Руководство района приняло решение включить наш дом в республиканскую программу. При этом учли все пожелания жителей. И теперь у нас есть место для приятного отдыха. Второй год во дворе дома проводим спортивные и творческие мероприятия. Спасибо руководству республики, района и поселения за создание комфортных условий», – сказала она.

После официальной части гостей фестиваля пригласили на концерт, организованный в рамках программы «Лето в Татарстане». Для кайбичан выступили популярные исполнительницы татарской эстрады Чулпан Юсупова и Зарина Хасаншина, а также солисты и коллективы художественной самодеятельности района.

Помимо этого, для детей и взрослых организаторы подготовили множество разных активностей. На велодорожке парка состоялся велопробег, посвященный 80-летию Победы и Году защитника Отечества. Также прошли мастер-классы по корзиноплетению, изготовлению домашних сувениров, кукол-оберегов. Активисты «Движения первых» сыграли с кайбичанами в дворовые игры, а на спортплощадке шли состязания по волейболу и футболу.

Рядом с площадками фестиваля добрососедства работали пикетные палатки «Единой России». Агитаторы раздали агитационные материалы в поддержку кандидата от «Единой России» на должность Раиса РТ – Рустама Минниханова.

Программа «Наш двор» стартовала в 2020 году по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова (с 2023 года – Раис РТ) после того, как идея была предложена партией «Единая Россия». В течение пяти лет Татарстанское региональное отделение партии реализует ее на всей территории республики. Аналогов по масштабам и вовлеченности населения у этой программы нет.

На сегодняшний день благоустроено 5174 двора, охвачено около 1,5 млн татарстанцев, в том числе более 300 тыс. детей.

Материал подготовлен при участии Фирады Сайрановой

Фотографии предоставлены редакцией «Кайбицкие зори»