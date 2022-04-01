«Наши достижения созданы благодаря вам»: Мухаметшин вручил госнаграды лучшим татарстанцам

В Казанском Кремле состоялась церемония награждения государственными наградами республики и страны лучших татарстанцев в различных сферах. Получатели наград — спортсмены, работники предприятий, нефтяники, представители культуры и науки — создают основу для успешного развития Татарстана, отметил в своем обращении к участникам торжества председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Политик заявил, что страна и республика сейчас вступили в непростую историческую эпоху. Однако благодаря неустанному труду, высокому профессионализму и преданности своей работе присутствующие создали прочную основу социально-экономического развития региона. Это позволяет с уверенностью смотреть в будущее, несмотря ни на какие внешние препятствия.

«Вы настоящий актив нашей республики. От имени Президента Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова, от лица всех наших жителей благодарю вас за вашу активность и высокий вклад в укрепление социально-экономического потенциала республики», — обратился к присутствующим Мухаметшин.

По его словам, в этот день в зале собралась «настоящая блистательная плеяда» татарстанцев. Среди награждаемых были представители самых разных профессий и призваний: работники предприятий, учреждений, деятели науки и культуры, медицины, образования, спорта.

«Вы наша гордость. Своей ответственной гражданской позицией, честным добросовестным трудом, неравнодушным отношением к судьбе Отечества вы являетесь примером для подрастающего поколения и всей жителей нашей родной республики», — подчеркнул Мухаметшин.

Он добавил, что во многом благодаря работе таких выдающихся татарстанцев республика сегодня занимает лидирующее положение по целому ряду позиций. В частности, речь идет о строительстве, промышленном производстве, инвестициях и других направлениях. По итогам прошлого года ВРП региона достиг отметки в 3,3 трлн рублей, а индекс промпроизводства составил 108,5%.

В духовной сфере республика также продолжает демонстрировать свою уникальную способность обеспечивать продуктивное мирное сосуществование десятков народов, относящихся к разным конфессиям.

«Вот в какой республике, в том числе благодаря вашим усилиям, мы живем», — резюмировал Фарид Мухаметшин.

По окончании вступительной речи Председатель Госсовета Татарстана приступил к вручению наград: медалей ордена «За заслуги перед Отечеством», отраслевых почетных званий Российской Федерации, благодарностей Президента РФ, медалей ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», медалей «За доблестный труд» и других. В ходе церемонии федеральных и республиканских наград удостоился 51 татарстанец.