«Наши академики — вчерашние юннаты»: Шадриков наградил лидеров слёта юных натуралистов

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Торжественное закрытие шестого республиканского слёта юных натуралистов Татарстана прошло сегодня в оздоровительно-образовательном комплексе «Байтик». Юных активистов поздравил и наградил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

«Здесь собрались не просто юннаты, а те люди, которые умеют бережно относиться к экологии и ко всей окружающей среде. Экология объединила сегодня в этом зале представителей разных поколений — молодежь и педагогов, активистов различных организаций. Движение юннатов имеет богатую 105-летнюю историю и вы — ее участники», — сказал Шадриков, обращаясь к собравшимся на торжественном мероприятии.

Слёт юных натуралистов Татарстана проходил с 5 по 7 ноября. Более 250 ребят из 20 районов республики представили проекты в области экологии. В рамках трехдневной образовательно-развлекательной программы они защитили научно-исследовательские проекты, побывали на мастер-классах и семинарах, сразились в квестах и играх.

«Все наши академики — вчерашние юннаты. Я горжусь, что наша республика делает огромный вклад в молодежь, самые лучшие инвестиции — в молодое поколение», — заметил Шадриков.

Сегодня в республике насчитывается более 2 тыс. юных натуралистов. Самых активных из них, собравшихся на слёте, поприветствовал председатель регионального отделения Русского географического общества в РТ Дмитрий Шиллер.

«Сегодня мы с вами начали большое дело, начали очень интересный путь, который продлится через всю вашу жизнь. Маленькие исследования, которые вы провели, станут фундаментальными камнями завтра в ваших больших исследованиях. Я не знаю, какой путь вы выберете дальше, но точно знаю, что этот фундамент, заложенный здесь, будет очень сильным и мощным. Он станет самым надежным фундаментом, на котором вы сможете построить свою жизнь», — отметил Шиллер.

Спикер заметил, что юннаты уже сделали свой первый и важный шаг в жизни — стали исследователями. По итогам конкурса «Лучшая научно-исследовательская работа» первое место заняла ученица Лубянской средней школы Кукморского района Яна Баранова. Лучшим отрядом юннатов признан отряд «Эколь» из Мамадышского района. На конкурсе «Заповедные тропы» первое место заняла педагог образовательного центра «Галактика» при лицее №35 Приволжского района Казани Елена Князькина. Также были награждены победители конкурсов «Экология родного края», «Лучшая научно-исследовательская работа», «Дневник юного натуралиста».

Стоит отметить, что Президент России Владимир Путин в ходе общения с участниками Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край» в 2022 году поддержал идею возродить в России движение юных натуралистов.

«Это очень хорошее движение было, очень хорошее, доброе и достаточно высокопрофессионально, хорошо организованное. Там работало очень много энтузиастов, преподаватели соответствующих дисциплин помогали, и в рамках бывшей пионерской организации очень много было хорошего сделано в этом направлении. Поэтому я считаю, что это хорошая идея, просто очень хорошая», — сказал он в ответ на предложение участника экофорума.

Стоит отметить, что Татарстан начал возрождать движение юннатов с 2018 года. Тогда же в регионе прошел первый республиканский слет.