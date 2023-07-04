Нашелся попугай ара, который пропал из Казанского цирка

Сегодня в социальных сетях появилось сообщение о том, что из Казанского цирка улетел попугай Валя – красный ара.

Владельцы птицы обратились к местным жителям с просьбой связаться с ними по телефону, если те увидят попугая, и просили не ловить птицу самостоятельно, поскольку это может навредить Вале.

Фото: © Казанский цирк

Как рассказал «Татар-информу» представитель Казанского цирка, попугай благополучно нашелся. Сейчас его вернули в цирк, птица осталась невредима.