Население Земли достигло 8 млрд человек

Численность населения Земли достигла 8 млрд человек. Об этом со ссылкой на пресс-службу ООН сообщает ТАСС.

Как отметили в организации, для увеличения на 1 млрд человек потребовалось 12 лет, однако до 9 млрд население планеты вырастет уже в 2037 году, а к 2080-му — до 10,4 млрд. При этом уже в 2024 году лидером по числу жителей станет Индия, обогнав Китай, который занимал первое место с 1950 года (начала ведения статистики ООН).

«Это историческая веха в развитии человечества», — отмечается в сообщении.

Затем, достигнув отметки в 10 млрд, население планеты перестанет расти, так как коэффициент смертности превысит показатели рождаемости.