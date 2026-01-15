Население Нижнекамска за 2025 год выросло на 1029 человек

По итогам 2025 года в Нижнекамске зафиксирован положительный миграционный прирост – численность населения города увеличилась на 1029 человека. Об этом сообщил мэр Нижнекамска, глава Нижнекамского муниципального района Радмир Беляев, выступая на итоговой коллегии Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.

По его словам, рост численности населения напрямую связан с выстроенной в районе системой кадрового обеспечения предприятий – от ранней профориентации школьников до поддержки молодых специалистов и привлечения кадров из других регионов.

«Уже второй год подряд мы фиксируем положительный миграционный прирост. В 2025 году он составил 1029 человек», – отметил мэр.

Он подчеркнул, что рынок труда в районе сохраняет стабильность: уровень регистрируемой безработицы составляет 0,23%, а большинство выпускников остаются работать в городе.

«Сегодня 82% учащихся 9-х классов, которые прошли раннюю профориентацию, выбрали нижнекамские профессиональные образовательные организации. 86,5% выпускников трудоустроены на наши предприятия», – сообщил Радмир Беляев.

Глава района добавил, что за этими показателями стоит системная совместная работа органов власти, бизнеса и образовательных учреждений. В числе ключевых направлений – модернизация кадрового центра «Работа России», деятельность координационного совета с участием работодателей и образовательных организаций, развитие образовательных кластеров, а также инвестиции в образование и программы релокации и поддержки молодых специалистов.