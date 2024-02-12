В 2023 году население Нижнекамска выросло за счет трудовой миграции, в то же время отслеживается уменьшение естественного прироста. Об этом на деловом понедельнике доложил руководитель Управления здравоохранения по Нижнекамскому району Сергей Мерясев.

«В городе и районе проживает 277 053 человека. За год нас стало больше на 1 237 человек за счет трудовой миграции. Отслеживается тенденция к уменьшению естественного прироста населения района и ухудшению демографической ситуации. В 2023 года отмечается естественная убыль населения — минус 1,1, смертность — 9,5, рождаемость — 8,4», — отметил спикер.

Тенденция по снижению рождаемости была представлена на графике.

«Общая смертность по индикативному показателю на 2023 год — 9,3 — не достигнута, хотя смертность по району 9,5, республиканские цифры — 10,7. Основные города — Казань, Набережные Челны и Нижнекамск — дают положительную динамику для республики», — доложил спикер.

«Естественная убыль населения сохраняется, наша задача за счет снижения общей смертности и увеличения рождаемости достичь положительного баланса. Индикативный показатель младенческой смертности в текущем году выполнен. Материнской смертности не было. Показатель смертности трудоспособного населения НМР по сравнению с прошлым годом снизился на 1.3%», — отметил Мерясев.