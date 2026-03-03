«Нашего танкиста Механа спасла рыболовная сеть»: как лениногорцы помогают бойцам СВО

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Волонтеры из Лениногорска и жители сельских поселений республики в очередной раз отправили гуманитарный груз в зону специальной военной операции.

«Лен, представляешь, нашего танкиста Механа спасла обычная рыболовная сеть: вражеский дрон запутался в сетке, и это спасло ему жизнь!» – такими видеосообщениями от бойцов с фронта почти ежедневно делится волонтер и меценат Елена Михалева, которая с начала спецоперации активно поддерживает своих земляков.

Гараж Елены на время военных действий превратился в склад: здесь аккуратно складируются и ждут отправки коробки, ящики, тюки и узлы гуманитарного груза. За полчаса сотрудники МЧС, подключившиеся к погрузке, разместили весь груз в кузове автомобиля до самого потолка.

«Лена, можешь конфеты не класть в посылки, но маскировочную сеть – обязательно, это самый востребованный расходный материал», – передают заявки бойцов волонтеры. Над их выполнением работают команды «С любовью и молитвами», «СВОих не бросаем», «По зову сердца».

Активное участие принимают также волонтеры из Заинска и Альметьевска, а поддержку оказывают жители Лениногорского дома-интерната для престарелых и инвалидов, предоставившие 130 подушек и окопные свечи. Финансовую помощь в этот раз предоставили подписчики телеграм-канала «Все свое Лениногорск».

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Особое внимание уделяется холодоустойчивым изделиям: 12 коробок с самосогревающими стельками и грелками для рук подготовили школьники. «Холодно, бойцы СВО обмораживают руки и ноги, поэтому такие вещи были как нельзя кстати», – отметила Михалева.

В состав гуманитарного груза вошли 28 маскировочных сетей, продукты питания, медикаменты, антидроновые одеяла, окопные свечи, дождевики, газовые плиты, инструменты и именные посылки от родных. Все они уже благополучно доставлены адресатам.

Елена Михалева поблагодарила неравнодушных жителей Лениногорска и сел Зай-Каратай, Куакбаш, Сережкино, Федотовка, Мичурино, Сарабикулово, Кирлигач, Туктарово-Урдала, Старое Шугурово, Нижние Чершилы, Ивановка, Карагай, а также коллективы школ и детских садов, студентов филиала КНИТУ-КАИ и прихожан храма Святой Троицы.

Особую признательность она выразила руководству и сотрудникам компаний «Август-Лениногорск» и «Феникс» за помощь с техникой, генераторами, инструментами и спутниковым интернетом, а также Игорю Малыхину за автомобиль и запчасти. Поддержку фронту оказывает и председатель Азербайджанской автономии «Бирлик» Рамиз Мамедов, который за четыре года отправил почти 500 тонн стройматериалов.

Кроме необходимых вещей, бойцам доставляют и домашние продукты – борщи, солянки, татарский балиш, конину, кызылык, чипсы из индейки, соленья и варенья, а также свежемороженые ягоды для укрепления иммунитета.

«Некоторые спрашивают: „Сколько вам за это платят?“ – с горечью говорит Михалева. – Какой там платят? Все свои средства расходуем на помощь, кредитки уже пустые». С 2023 года Елена впервые сопровождала гумгруз на передовую, с тех пор выезжала еще восемь раз и планирует продолжать поездки.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.