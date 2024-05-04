«Наше дело правое»: Максим Шарафутдинов рассказал о подвигах своих дедушек на фронте

Фото: © Абдул Фархан/ «Татар-информ»

Известный российский журналист, телеведущий Максим Шарафутдинов в преддверии Дня Победы рассказал «Татар-информу» о двух своих дедушках, принимавших участие в Великой Отечественной войне – Василии Коваленко и Фалахутдине Шарафутдинове. Он признался, что, рассказывая о подвигах своих великих родственников, он ни секунды не сомневается в том, что Россия и сейчас борется за благое дело.

«У меня нет как таковых историй – не застал их, знаю, что мой прадед по материнской линии гвардии подполковник Василий Петрович Коваленко (1915-1978) работал после пединститута преподавателем в Чкалове (Оренбурге), был призван. Прошел курсы артиллериста. Лейтенантом ушёл на фронт. Воевал на Кавказе. Освобождал Берлин и Белград. Был замкоменданта восточного Берлина. В 1947-м направлен в Румынию. В 1951-м направлен в Казань, начальником гарнизона Казанского Кремля. Когда рассказываю новости и думаю о нем, никаких сомнений не возникает – наше дело правое», – поделился он.

Дедушка Марата Шарафутдинова по материнской линии – подполковник Василий Коваленко Фото из личного архива Марата Шарафутдинова

Коваленко был дважды представлен к ордену Красной Звезды, получил медали «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За боевые заслуги» и множество других почетных наград.

Максим Шарафутдинов признался, что о его втором дедушке по отцовской линии Фалахутдине известно гораздо меньше и лишь по обрывкам рассказов родственников. Во время войны он трижды попадал в немецкий плен и сбегал оттуда. Во время последней неудачной попытки на него натравили собак, стреляли, а затем сбросили в яму с трупами. Мужчине чудом удалось выжить. Шарафутдинов рассказал, что его стоны случайно услышал местный фельдшер, который спас его и выходил за три месяца в подполе деревенского дома.

Единственная фотография Фалахутдина Шарафутдинова Фото из личного архива Марата Шарафутдинова

Напомним, акция #МойГеройМояСемья является дополнением к популярному «Бессмертному полку». В прошлом году она проводилась впервые и собрала более 700 участников во «ВКонтакте». На этот раз организаторы решили расширить ее на все социальные сети.

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам, участникам Великой Отечественной войны — военным и труженикам тыла. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья. Акция проводится с 2 апреля по 9 мая.