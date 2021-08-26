«На рынке действует модель: дайте легкую нефть, тяжелая нефть - это "плохо"»

Проекты по переработке нефти, борьбе с засухой и созданию кадрового кластера в Нижнекамске презентовали Президенту РТ на заседании совета директоров «Татнефтехиминвестхолдинга».

Фото: president.tatarstan.ru

Переработка нефти: новая эффективность на существующей инфраструктуре

Заседание началось с доклада доктора технических наук из Уфы Эльшада Теляшева. Ученый предложил новый подход к вопросу переработки нефти, направленный на рост рентабельности этой отрасли. Он отметил, что сегодня Татарстан является главным российским центром по глубокой переработке нефтяных остатков и тяжелых нефтей.

Ключевой идеей Теляшева является использование уже существующей в республике инфраструктуры и повышение эффективности переработки на действующих установках.

«На рынке действует модель: дайте легкую нефть, а „тяжелая“ нефть — это плохо. Но мы знаем, что не бывает „хороших“ и „плохих“ нефтей. <...>. Например, на установках „ТАНЕКО“ мы предлагаем реализовать новые технологии с высокой конверсией висбрекинга и получением „жидкого кокса“ — аналога угля», — рассказал Теляшев.

Эльшад Теляшев предложил новый подход к вопросу переработки нефти, направленный на рост рентабельности этой отрасли

Фото: president.tatarstan.ru

Он добавил, что получившийся продукт будет востребован в металлургическом производстве, а его количество будет расти с увеличением доли «тяжелой» нефти в переработке.

Президент Татарстана поинтересовался у присутствующих экспертов востребованностью такой инновации. Они отметили, что на республиканских предприятиях уже внедряются подобные технологии. Выслушав их, Минниханов поручил специалистам «Татнефти» и «ТАИФа» внимательно изучить предложенные методы.

«Ваши специалисты пусть сядут и посмотрят внимательно на экономическую целесообразность и остальные вопросы. И потом доложите мне», — резюмировал Президент РТ.

Борьба с засухой: суперабсорбент вдвое повысит урожайность

Другим докладчиком заседания стал директор зеленодольской компании «ПКФ Сингер» Ренат Халяпов. Он презентовал фирменную технологию по удержанию влаги в почве — актуальное решение проблем сельского хозяйства в условиях засушливого климата. Так называемый «суперабсорбент» может накапливать и удерживать в себе объемы жидкости, в несколько раз превышающие собственный вес.

«Мы делаем акцент на производстве суперабсорбентов для применения в сельском хозяйстве. Наш продукт впитывает часть воды при поливе почвы, а затем выступает как резервный источник влаги для растений при засухе», — объяснил Халяпов.

Он отметил, что испытания нового гидрогеля уже прошли в ряде регионов страны.

Ренат Халяпов презентовал фирменную технологию по удержанию влаги в почве

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Опытные участки были засеяны льном и кукурузой. На сегодняшний день урожай льна без применения нашего гидрогеля составил 8 тонн с гектара, а с применением — 14,3 тонны с гектара», — поделился данными докладчик.

Рустам Минниханов поинтересовался затратами на внедрение этой технологии в Татарстане и отметил перспективность ее использования в условиях частых засушливых сезонов.

«Эту тему мы поручим Минсельхозу. В последние годы мы видим, что периоды засухи увеличиваются, и нам необходимо внедрять влагоудерживающие технологии обработки почвы. Это целая программа, которая очень важна для сохранения урожаев и роста продуктивности сельского хозяйства», — подчеркнул Президент Татарстана.

Рустам Минниханов: «Я уверен, что наше будущее — в кадрах»

Еще одну презентацию участникам заседания продемонстрировал директор Нижнекамского химико-технологического института (НХТИ «КНИТУ») Ильдар Ахметов. Он представил стратегию развития вуза до 2030 года.

В основу документа легла идея обеспечения современными высококвалифицированными кадрами предприятий нефтехимического комплекса республики. Другой ключевой момент стратегии — удержание молодежи от «утечки» в другие города республики и другие регионы страны. Делать это предлагается за счет создания доступного высшего технического образования с комфортными условиями для будущих студентов и высокой востребованностью получаемых ими профессий.

В ближайшие 5 лет нефтехимическим предприятиям и организациям Нижнекамского района потребуется более 4 тыс. новых сотрудников с высшим образованием

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«В ближайшие 5 лет предприятиям и организациям района потребуется более 4 тыс. новых сотрудников с высшим образованием. <...> Новой моделью стратегии является реализация проекта благоприятной социальной экологии для сокращения оттока из района талантливой молодежи и привлечению ее лучших представителей извне», — сообщил Ильдар Ахметов.

По его словам, в результате всех изменений ситуация с утечкой кадров должна кардинально измениться.

«Будет достигнуто полное обеспечение кадрами с высшим образованием предприятий и организаций района. Как по количеству, так и по качеству их подготовки», — отметил докладчик.

Президент Татарстана подчеркнул приоритетность исполнения данной стратегии, поскольку от нее зависит успешное развитие экономики республики в будущем.

Рустам Минниханов: «Точкой роста для республики является нефтехимия, и Нижнекамск — это та площадка, где все это будет развиваться»

Фото: president.tatarstan.ru

«Это тема крайне важная. Я уверен, что наше будущее — в кадрах. Точкой роста для республики является нефтехимия, и Нижнекамск — это та площадка, где все это будет развиваться. Без нефтехимических специалистов, без местных кадров мы ничего сделать не сможем», — подчеркнул Рустам Минниханов и поручил руководству ключевых нефтехимических компаний республики активно содействовать реализации озвученной стратегии.

Во второй половине встречи участникам рассказали о создании платформы «Своды», созданной для эффективного обмена информацией между различными подразделениями компаний. В заключение с докладом также выступил представитель одного из резидентов Иннополиса, который рассказал о программных решениях с потенциалом роста в ближайшее десятилетие.

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru