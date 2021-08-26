«На рынке действует модель: дайте легкую нефть, тяжелая нефть - это "плохо"»
Проекты по переработке нефти, борьбе с засухой и созданию кадрового кластера в Нижнекамске презентовали Президенту РТ на заседании совета директоров «Татнефтехиминвестхолдинга».
Переработка нефти: новая эффективность на существующей инфраструктуре
Заседание началось с доклада доктора технических наук из Уфы Эльшада Теляшева. Ученый предложил новый подход к вопросу переработки нефти, направленный на рост рентабельности этой отрасли. Он отметил, что сегодня Татарстан является главным российским центром по глубокой переработке нефтяных остатков и тяжелых нефтей.
Ключевой идеей Теляшева является использование уже существующей в республике инфраструктуры и повышение эффективности переработки на действующих установках.
«На рынке действует модель: дайте легкую нефть, а „тяжелая“ нефть — это плохо. Но мы знаем, что не бывает „хороших“ и „плохих“ нефтей. <...>. Например, на установках „ТАНЕКО“ мы предлагаем реализовать новые технологии с высокой конверсией висбрекинга и получением „жидкого кокса“ — аналога угля», — рассказал Теляшев.
Он добавил, что получившийся продукт будет востребован в металлургическом производстве, а его количество будет расти с увеличением доли «тяжелой» нефти в переработке.
Президент Татарстана поинтересовался у присутствующих экспертов востребованностью такой инновации. Они отметили, что на республиканских предприятиях уже внедряются подобные технологии. Выслушав их, Минниханов поручил специалистам «Татнефти» и «ТАИФа» внимательно изучить предложенные методы.
«Ваши специалисты пусть сядут и посмотрят внимательно на экономическую целесообразность и остальные вопросы. И потом доложите мне», — резюмировал Президент РТ.
Борьба с засухой: суперабсорбент вдвое повысит урожайность
Другим докладчиком заседания стал директор зеленодольской компании «ПКФ Сингер» Ренат Халяпов. Он презентовал фирменную технологию по удержанию влаги в почве — актуальное решение проблем сельского хозяйства в условиях засушливого климата. Так называемый «суперабсорбент» может накапливать и удерживать в себе объемы жидкости, в несколько раз превышающие собственный вес.
«Мы делаем акцент на производстве суперабсорбентов для применения в сельском хозяйстве. Наш продукт впитывает часть воды при поливе почвы, а затем выступает как резервный источник влаги для растений при засухе», — объяснил Халяпов.
Он отметил, что испытания нового гидрогеля уже прошли в ряде регионов страны.
«Опытные участки были засеяны льном и кукурузой. На сегодняшний день урожай льна без применения нашего гидрогеля составил 8 тонн с гектара, а с применением — 14,3 тонны с гектара», — поделился данными докладчик.
Рустам Минниханов поинтересовался затратами на внедрение этой технологии в Татарстане и отметил перспективность ее использования в условиях частых засушливых сезонов.
«Эту тему мы поручим Минсельхозу. В последние годы мы видим, что периоды засухи увеличиваются, и нам необходимо внедрять влагоудерживающие технологии обработки почвы. Это целая программа, которая очень важна для сохранения урожаев и роста продуктивности сельского хозяйства», — подчеркнул Президент Татарстана.
Рустам Минниханов: «Я уверен, что наше будущее — в кадрах»
Еще одну презентацию участникам заседания продемонстрировал директор Нижнекамского химико-технологического института (НХТИ «КНИТУ») Ильдар Ахметов. Он представил стратегию развития вуза до 2030 года.
В основу документа легла идея обеспечения современными высококвалифицированными кадрами предприятий нефтехимического комплекса республики. Другой ключевой момент стратегии — удержание молодежи от «утечки» в другие города республики и другие регионы страны. Делать это предлагается за счет создания доступного высшего технического образования с комфортными условиями для будущих студентов и высокой востребованностью получаемых ими профессий.
«В ближайшие 5 лет предприятиям и организациям района потребуется более 4 тыс. новых сотрудников с высшим образованием. <...> Новой моделью стратегии является реализация проекта благоприятной социальной экологии для сокращения оттока из района талантливой молодежи и привлечению ее лучших представителей извне», — сообщил Ильдар Ахметов.
По его словам, в результате всех изменений ситуация с утечкой кадров должна кардинально измениться.
«Будет достигнуто полное обеспечение кадрами с высшим образованием предприятий и организаций района. Как по количеству, так и по качеству их подготовки», — отметил докладчик.
Президент Татарстана подчеркнул приоритетность исполнения данной стратегии, поскольку от нее зависит успешное развитие экономики республики в будущем.
«Это тема крайне важная. Я уверен, что наше будущее — в кадрах. Точкой роста для республики является нефтехимия, и Нижнекамск — это та площадка, где все это будет развиваться. Без нефтехимических специалистов, без местных кадров мы ничего сделать не сможем», — подчеркнул Рустам Минниханов и поручил руководству ключевых нефтехимических компаний республики активно содействовать реализации озвученной стратегии.
Во второй половине встречи участникам рассказали о создании платформы «Своды», созданной для эффективного обмена информацией между различными подразделениями компаний. В заключение с докладом также выступил представитель одного из резидентов Иннополиса, который рассказал о программных решениях с потенциалом роста в ближайшее десятилетие.
Фото на анонсе: president.tatarstan.ru