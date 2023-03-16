NASDAQ решила провести делистинг акций «Яндекса», Ozon, Qiwi, ЦИАН и HeadHunter

Американская биржа NASDAQ приняла решение организовать делистинг ценных бумаг пяти российских компаний: «Яндекса», Ozon, Qiwi, ЦИАН и HeadHunter. Об этом сообщается на сайте биржи.

Акции окажутся исключены из листинга с 24 марта, если компании не обжалуют соответствующее решение. Торги этими ценными бумагами были приостановлены еще 28 февраля прошлого года, вскоре после начала широкомасштабных боевых действий на Украине.

В качестве обоснования своего шага NASDAQ сослалась на «сохраняющиеся геополитические обстоятельства, влияющие на Россию, и их потенциальное воздействие» на саму биржу.

В «Яндексе» заверили, что в ближайшее время компания подаст апелляцию, и уже уведомили об этом NASDAQ. В Ozon также заметили, что компания «изучает процесс обжалования», и напомнили, что не находятся под какими-либо санкциями Соединенных Штатов или Европейского Союза.

Согласно правилам биржи, в случае подачи апелляции процесс делистинга будет приостановлен до вынесения письменного решения специальной комиссией. Слушания по обжалованию должны быть проведены в течение 45 дней «с момента поступления запроса компании».

В свою очередь Московская биржа заявила, что торговля ценными бумагами российских компаний продолжится в обычном режиме. «В соответствии с регулированием Банка России, эмитенты иностранных ценных бумаг, имеющие листинг на Московской бирже, сохранят текущий уровень листинга при условии продолжения раскрытия ими информации», — пояснили в пресс-службе торговой площадки.