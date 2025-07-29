NASA заявило о готовности сохранять сотрудничество с Россией в космосе

Даже в условиях политических разногласий США сохраняют партнерские отношения с Россией в космосе. Об этом заявил исполняющий обязанности директора NASA и министр транспорта США Шон Даффи, его слова приводит ТАСС.

Даффи подчеркнул, что американская сторона рассматривает космос как сферу международного взаимодействия, где возможны точки соприкосновения, несмотря на острые противоречия, в том числе по ситуации на Украине.

Отвечая на вопрос о грядущей встрече с главой Роскосмоса Дмитрием Бакановым, Даффи отметил, что работа с Россией на Международной космической станции служит примером такого сотрудничества.

Он также добавил, что США намерены продолжать диалог по существующим проблемам и укреплять союзнические и дружеские связи в космосе, несмотря на внешнеполитические вызовы.