«Человек труда»: Минкульт РТ поздравил первоклассников – будущих музыкантов с 1 сентября

На территории Казанской государственной консерватории имени Жиганова состоялась торжественная линейка, посвященная Дню знаний.

«Дорогие наши студенты, ученики школы и, конечно, наши первоклассники. Я поздравляю вас с началом учебного года. <…> Когда вы станете старше – начнете выходить на лучшие сцены нашей республики, России, и, надеюсь, что и на лучшие сцены мира, как это делают наши выпускники. Не забывайте о том, что музыкант – это человек труда. Наши ученики – это самые большие труженики. За это их все очень любят, ценят и уважают. Мы несем людям радость», – обратился с приветственным словом к присутствующим и.о. ректора Казанской консерватории Вадим Дулат-Алеев.

На линейке Казанской консерватории собрались не только первоклассники Средней специальной музыкальной школы при Казанской консерватории, но и ее воспитанники и выпускники, а также студенты, аспиранты и профессоры вуза. Таким образом мероприятие отразило уникальную модель отечественного музыкального образования: представило собой то, как растет музыкант.

«От имени Министерства культуры РТ, всех присутствующих поздравляю с этим светлым праздником. Хочу обратить внимание первоклассников на то, что они поступили в одно из старейших учебных заведений, которое имеет свои славные традиции и выпускает не одно поколение выдающихся музыкантов. Надеюсь, что вы станете продолжателями этой традиции. А наша задача совместно с вами сделать этот мир немного лучше, немного прекраснее, немного добрее. Верьте в себя, и у вас все получится», – заверила первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

Помимо приветственных слов, линейка включила в себя небольшой концерт на открытом воздухе и награждение лауреатов Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» – пятерых воспитанников ССМШ Казанской консерватории.

Для первоклассников прозвучал первый звонок, а поступившим в Казанскую консерваторию молодым музыкантам в Малом зале консерватории были вручены студенческие билеты.