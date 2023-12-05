«Наша задача — объяснять»: в Казани прошла горячая линия по земельным вопросам

Альбина Шафеева

Сегодня с 10 до 12 часов в Общественной палате Республики Татарстан была проведена горячая линия по вопросам противодействия коррупции в сфере землепользования.

Организатором мероприятия стала рабочая группа Общественной палаты РТ по противодействию коррупции. Мероприятие прошло при участии представителей Управления Раиса Татарстана по вопросам антикоррупционной политики и Министерства земельных и имущественных отношений РТ.

«Наше управление в этой работе очень тесно взаимодействует с институтами гражданского общества и общественными организациями. Мы постоянно участвуем в таких приемах граждан, и хочется отметить, что результат у такой работы есть. Как вы видите, здесь присутствуют представители многих органов власти. И со своей стороны мы берем все обращения в работу, а в случае необходимости направляем граждан в другие органы», — рассказал главный советник организационного отдела Управления Раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики Руслан Никонов.

При этом, по словам участников горячей линии, результаты организуемого ежегодно соцопроса жителей Татарстана на тему коррупции свидетельствуют: коррупция в сфере земельно-имущественных отношений продолжает беспокоить граждан.

«Проблема коррупции очень актуальна не только в нашей республике, но и в стране в целом. Очень важно, что Татарстан занимается систематической профилактикой проявлений коррупции во всех сферах. Мы как представители гражданского общества тоже не можем быть в стороне, поэтому ежемесячно проводим различные приемы, не только не земельную, но и на другие важные темы. Мы приглашаем профильных специалистов, чтобы оказать гражданам квалифицированную помощь», — заверил руководитель рабочей группы Общественной палаты РТ по противодействию коррупции Артур Мустаев.

Очень большое количество людей сталкивается с проблемами при получении земельного участка или изменении его границ. К сожалению, должностные лица не всегда выдают гражданам полную информацию или не объясняют необходимый порядок действий, что усложняет процесс решения вопросов.

«Сегодня уже поступали звонки от людей, чьи проблемы связаны не только с земельной сферой, но и с дележом наследства и внутрисемейными конфликтами на этой почве. Также их консультируем и направляем в Нотариальную палату», — добавил начальник Правового управления Минземимущества РТ Зульфат Галяутдинов.

Организаторы горячей линии отмечают, что в первую очередь людей волнуют именно вопросы правового характера или оформления участков. По словам руководителя Правового управления, более 90% обращений решаются сразу за счет работы необходимых специалистов.

«Если людям всё по полочкам разложить, особенно тем людям, кто проживает в селах или деревнях, то проблем чаще всего не возникает. Именно от незнания люди часто обращаются в вышестоящие органы», — подтвердил Руслан Никонов.

Обращения граждан принимались по телефону горячей линии с 10.00 до 12.00, а также через интернет-приемную Общественной палаты Республики Татарстан.