Наша задача – объединять людей: как Комитет семей воинов Отечества помогает в Татарстане

Ангелина Галимова: «У нас много направлений работы. Основная деятельность направлена на то, чтобы оказывать поддержку семьям участников СВО и объединять их, вне зависимости от их статуса»

Фото: rais.tatarstan.ru

«С самого начала СВО я думала, чем бы могла быть полезна нашим бойцам»

О создании Комитета семей воинов Отечества стало известно в ноябре 2022 года. На встрече Президента страны с матерями военнослужащих – участников СВО Главой государства были поддержаны цели деятельности КСВО. Вскоре региональные штабы движения появились по всей России, в том числе и в Татарстане.

Руководит штабом в республике Ангелина Галимова. Она рассказала «Татар-информу», что попала в Комитет благодаря случаю. Дочь поступила в медицинский класс 116-го лицея, и директор учреждения обратилась к ней с предложением.

«Гульсирень Дусанбековна сказала, что увидела во мне активного, неравнодушного человека, и объяснила, что в республике отбирают кандидатуры для участия в проектном семинаре для актива КСВО в мастерской управления «Сенеж» в городе Солнечногорске Московской области. Я не понимала еще, для чего этот семинар, но согласилась поехать. Там мне предложили возглавить республиканский штаб Комитета. Еще с начала спецоперации я думала, чем бы могла быть полезна в это непростое время тем, кто нуждается в помощи. Поэтому решила, что нужно попробовать», – говорит она.

Супруг и муж старшей дочери Ангелины Галимовой воюют на СВО – она как никто другой понимает, насколько важно сегодня помогать семьям участников СВО.

Актив Комитета семей воинов Отечества РТ с семьями участников СВО и погибших принял участие в открытии выставки «Мы помним...», посвященной Дню Победы, в Доме Дружбе народов Татарстана Фото: телеграм-канал КСВО t.me/ksvo16

«Есть семьи, у которых нет возможности провести ритуал прощания, здесь без психологов не обойтись»

«У нас много направлений работы. Основная деятельность направлена на то, чтобы оказывать поддержку семьям участников СВО и объединять их, вне зависимости от их статуса: будь то близкие мобилизованного, контрактника, добровольца или кадрового военнослужащего», – объясняет Ангелина Галимова.

Многие жены бойцов воспитывают по двое-трое детей, и если женщина не может справиться со своими эмоциями, если она находится в тяжелом состоянии, подавлена – это сказывается на детях, на отношениях с другими членами семьи и родственниками, объясняет Ангелина Галимова.

«Поддержка важна не только для нее самой, но и для всей семьи. Близкие погибших переживают горе каждый по-своему, в связи с чем иногда могут возникать конфликты и взаимные обиды. Поэтому порой без участия и помощи специалиста-психолога бывает сложно понять друг друга и сохранить теплые отношения среди близких. А есть ведь еще и семьи, в которых родной человек при выполнении боевой задачи пропал без вести. Судом, конечно, можно добиться, чтобы его признали погибшим, но с точки зрения психологии это какой-то незавершенный цикл. Когда родственники не убедились в том, что их близкий человек действительно погиб, когда внутреннее беспокойство сохраняется, это не проходит бесследно. Не просто так испокон веков был обязательным ритуал прощания. Есть семьи, у которых не было возможности проститься с погибшим, и здесь без специалистов-психологов, представителей духовенства справиться очень сложно», – поделилась руководитель штаба.

В план по духовно-психологической работе включены разного рода мероприятия – например, недавно в штабе провели мастер-класс по изготовлению цветов из полимерной глины. После чего к нам присоединился профессиональный психолог. Жены и матери слушали специалиста с интересом и надеждой на помощь.

«Нам нужны люди, которые могут помочь в проведении различных мероприятий. На наш призыв откликнулась мастер Татьяна Ирзина, у которой своя школа по изготовлению цветов из полимерной глины. Татьяна не понаслышке понимает, что значит потерять близкого, дорогого человека, поэтому с удовольствием провела для нас мастер-класс на благотворительной основе», – рассказала Ангелина Галимова.

Недавно к Комитету присоединился психолог Олег Михеев, который предложил на благотворительной основе провести мастер-класс и работу в группе с близкими участников СВО, переживающими горе и стресс.

«Сейчас у нас начинается очень серьезная работа в этом направлении, мы будем составлять список желающих на участие в тренинге по управлению своими эмоциями. Часто бывает сложно справляться с тем, что мы переживаем», – объясняет Ангелина Галимова.

В Комитете оказывают и юридическую помощь – обращаются с вопросами по выплатам денежного довольствия, поиска безвестно отсутствующих, выплатам по ранению, получению медицинской помощи, выплатам за награды и по другим вопросам.

«Юридическая помощь в КСВО достаточно хорошо развита, эти услуги предоставляет юридическая служба федерального Комитета. Сейчас ведем переговоры с юристом, который готов на добровольных началах помогать, но ему нужен помощник, который будет обрабатывать и принимать обращения. Потому что запросы бывают разные – люди оказываются в сложной ситуации и не всегда могут четко сформулировать свой вопрос. Иногда приходится тратить много времени, чтобы переговорить с человеком, уточнить некоторые моменты», – объясняет руководитель штаба.

Она говорит, что каждый желающий может обратиться к ней лично – ее телефон опубликован в социальных сетях. Ангелина Фаритовна уточняет, что лучше писать ей в мессенджерах, так как на незнакомые звонки она не отвечает в целях безопасности.

Руководитель штаба отмечает, что в Комитете не оформляют льготы или пособия, но могут помочь, например, с консультацией и составлением жалобы или обращения, ответить, какие выплаты и льготы положены, куда следует обратиться.

А в июне штаб Комитета организует фотосессию проекта «Семья героя». Фотовыставка планируется ко Дню семьи, любви и верности, 8 июля. КСВО Республики Татарстан приглашает к сотрудничеству людей, которые готовы помочь с организацией фотосессии.

«Это работа со списками, документами. Работа на добровольных началах. Не люблю слово “бесплатное” – это благотворительность. Бесплатно, без оплаты… как будто за тобой долг остается. Еще говорят: «бесплатно – бес платит». К счастью, сегодня есть люди, готовые внести свой вклад на благотворительной основе тем, чем могут», – рассуждает руководитель Комитета.

«Мы стараемся собирать помощь по заявкам от командования. Например, они делали запрос на медицинские препараты. Мы нашли спонсоров, благодаря которым удалось все это закупить» Фото: телеграм-канал КСВО t.me/ksvo16

«Только медикаментов для бойцов СВО доставили на полмиллиона»

Много сил и внимания республиканский штаб Комитета семей воинов Отечества России уделяет сбору гуманитарной помощи бойцам СВО.

«Этим мы начали заниматься давно. Наши активистки собирали все у себя дома, а потом отправляли с автобусами, которые возили бойцов. Мы стараемся собирать помощь по заявкам от командования с печатью и подписью командира. Например, они делали запрос на медицинские препараты на сумму в полмиллиона рублей. Мы нашли спонсоров, благодаря которым удалось все это закупить. Не так давно мы отправили спецоборудование на полмиллиона рублей по заявке одного из полков мобилизованных. Называть, что именно отправили, не буду в целях безопасности», – рассказывает Ангелина Галимова.

Помогают здесь любому войсковому подразделению, которое отправит им заявку. Каждый раз ищут добровольцев, которые готовы бесплатно доставить груз бойцам за ленточку.

«Это личное мнение нашего коллектива – неправильно собирать деньги еще и на оплату транспортных расходов. Деньги, которые жертвуют фонду, должны максимально идти именно на нужды бойцов», – уверена Ангелина Галимова.

У республиканского штаба Комитета есть мечта – приобрести свой автомобиль, тогда волонтерам не пришлось бы каждый раз искать водителя и транспорт. Пока спонсоров на такую покупку не нашлось. В сборе гуманитарки руководителю Комитета помогает советник – ветеран СВО.

«Он там был и знает многие нюансы – знает, что именно и где закупить. Для нас он очень ценен», – отметила руководитель штаба Комитета.

Среди участников Комитета есть еще один мужчина – ветеран Чеченской войны, он возит гуманитарную помощь. Все остальные участники – женщины.

Ангелина Галимова и сама бывала в зоне СВО с гуманитарной миссией Фото: телеграм канал КСВО t.me/ksvo16

«Мы уехали, а мне прислали фото моста, по которому мы проезжали, – его взорвали HIMARS»

Ангелина Галимова и сама бывала в зоне СВО с гуманитарной миссией. «Вообще мы не приветствуем, чтобы женщины ездили в зону СВО. Это все-таки опасно. У нас ведь дома дети. Были случаи, когда были слышны взрывы близко с нами. В первый раз я ездила с Юрием Суворовым, руководителем РОО «Союз десантников РТ», и ребятами РОО РТ «Содружество пограничников».

«После того как мы уехали, мне прислали фото моста, по которому мы проехали, – его взорвали HIMARS», – поделилась руководитель штаба.

Ездила Ангелина Галимова и в ЛНР, и в ДНР, где навещала своих коллег – участников других региональных штабов Комитета. Им они тоже привозили гуманитарную помощь.

«Нам очень помогает мэрия Казани, государственные и общественные организации Республики Татарстан в организации деятельности и проведении мероприятий. Это Министерство культуры РТ, Министерство лесного хозяйства РТ, Министерство по делам молодежи РТ, Аппарат Уполномоченного по правам человека РТ и Общественная палата РТ. Например, АНО “Добрая Казань”. “Добрая Казань” – по-настоящему добрая – предоставила нам помещение для ведения деятельности. Но пока у нас там нет мебели. Ремонт там сделала наша активная участница Лидия Крылова, супруга мобилизованного медика. Она пригласила своего отчима, и они вместе сделали ремонт. Еще один волонтер нам сделал станок для плетения сетей, скоро мы начнем эту работу. Но пока в помещении нет мебели, работать там мы не можем», – отметила Ангелина Галимова.

Помещение нужно активистам Комитета, не только для проведения мероприятий. Там же они планируют продолжить изготовление сухого армейского душа для бойцов.

«Лидия Крылова обучилась и сама проводила мастер-классы по изготовлению сухого душа. Приходили и дети наших военнослужащих, сестры, жены, мамы. Процесс создания довольно кропотливый. Мы раньше собирались в “Народном фронте”, а потом их помещение понадобилось в других целях, и поэтому пока нам негде собираться», – объясняет Ангелина Галимова.

Сухой душ бойцы одобрили, рассказывает руководитель штаба Комитета, он очень нужен тем, кто находится на передовой и не имеет возможности принять обычный душ или сходить в баню.

«Ведь даже передвижная баня приезжает не во все подразделения. В некоторых местах противник может ее сразу уничтожить вместе с людьми. А летом жарко, и важно поддерживать гигиену», – поделилась руководитель штаба.

«Мне хотелось бы выразить пожелание, чтобы в первую очередь уделяли внимание семьям, которые стали неполными после гибели родного, близкого человека на СВО» Фото: телеграм-канал КСВО t.me/ksvo16

«В первую очередь должны уделять внимание семьям, которые стали неполными после гибели близкого на СВО»

Сейчас республиканский штаб Комитета очень нуждается в людях, которые могли бы взять на себя часть административной работы.

«Нам не хватает активистов, которые будут помогать мне в текущих вопросах. Сейчас у нас происходит движение по расчетному счету, соответственно нужно работать с документами. Нам нужны люди с высшим образованием, желательно с организаторскими способностями и грамотной речью», – отметила Ангелина Галимова.

«Наша задача – объединять людей. В едином порыве оказать помощь семьям участников СВО. На самом деле, это небольшая часть нашего населения. Им очень тяжело. Тяжело наблюдать, как по улице гуляют дети с папами, они счастливы и радуются, в то время как их сын, муж или папа сражается за Родину вдали от дома. Скоро День защиты детей, и эта тема очень актуальна. Мне хотелось бы выразить пожелание, чтобы в первую очередь уделяли внимание семьям, которые стали неполными после гибели родного, близкого человека на СВО. Проблем на самом деле много, и работы хватит на всех, чтобы все это решить. Тем, кто хочет быть в сообществе близких по духу людей, мы будем очень рады», – заключила руководитель штаба.

Те, кому необходима помощь Комитета, могут лично обратиться к Ангелине Галимовой по телефону +7-906-321-00-43 (просьба писать в мессенджеры).