«Наша задача – добыть селедку»: как казанцы, живущие за границей, отмечают Новый год

Многие россияне, по разным причинам переехавшие в другие страны, отмечают, что встретить Новый год на чужбине с русским размахом бывает не просто, а порой и вообще невозможно. «Татар-информ» собрал истории из разных уголков мира о том, как россияне встречают Новый год вдали от дома и чего им по-настоящему не хватает.

Встретить Новый год на чужбине с русским размахом бывает не просто, а порой и вообще невозможно

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Волшебного момента, когда куранты пробьют 12 раз и можно будет начать жизнь с чистого листа, больше всего ждут россияне и жители стран СНГ. В странах Евросоюза и в США принято отмечать Рождество, поэтому 31 января для них просто дата в календаре, хотя и не совсем обычная. Поэтому россиянам на чужбине бывает скучновато. Особенно не хватает пельменей и селедки под шубой. А без этого Новый год уже не так хорош.

Сербия, Нови-Сад

Екатерина Солейкина из Казани вместе с детьми и супругом переехала в сербский город Нови-Сад только в этом году. Понять, что встретить Новый год «по-русски» не получится, она смогла только при подготовке к празднику.

Екатерина Солейкина: «Просто так купить пельмени в Сербии оказалось невозможно, так же как и сделать селедку под шубой» Фото: из семейного архива Екатерины Солейкиной

«У нас планируется стол, приближенный к русскому варианту, но на пельмени тут очередь. Еще в середине декабря пробовала сделать предзаказ к празднику, нашла только один вариант. Но в итоге и от этой идеи нам пришлось отказаться», – рассказала Екатерина.

Просто так купить пельмени в Сербии оказалось невозможно, так же как и сделать селедку под шубой. Главного ингредиента – соленой рыбы – в магазинах тоже не оказалось. Ее нужно либо заказывать, либо солить самим.

«Сейчас наша задача – добыть селедку. Еще тут есть места, где можно добыть икру. И, вероятно, в этом году мы сделаем окрошку на Новый год – просто потому, что мы нашли в магазине хороший русский квас. Все лето мы не ели окрошку, и вот раз нашли, будем делать», – поделилась она.

Проблем в Сербии нет только с салатом «Оливье» – все ингредиенты здесь есть. А вот лепить пельмени самим семья все-таки не решилась, поскольку это занимает много времени. Солейкины решили частично перенимать местные традиции и отправиться на уличные праздники.

«В Сербии день 31-го декабря называется Doček (дочек, – прим. Т-и) и переводится как «добро пожаловать». С утра сербы ходят на ярмарки, на концерты, представления. В этот день в разных концах города выступают творческие коллективы, симфонические оркестры. В 10 часов вечера на стенах Петроварадинской крепости начинается световое шоу. Потом все встречают полночь и ложатся спать», – отметила Екатерина.

Утром 1-го числа начинается празднование Нового года, и сербы опять начинают ходить по гостям, по концертам, по фестивалям. Но 2 января все дружно выходят на работу.

«Салаты тут не готовят, потому что все ходят по представлениям. Несомненно, это обусловлено местным климатом, потому что в условиях русской зимы, конечно, два дня не погуляешь по улицам», – пояснила Солейкина.

Греция, Верия

А вот в Греции 1 января ждут, пожалуй, только дети – в этот день им кладут под елку подарки. Основные гулянья проходят 25 декабря – на католическое Рождество. Лариса Фенина переехала в небольшой городок Верия в 2010 году. Здесь она вышла замуж и родила двойняшек.

Лариса Фенина: «Все русские тут скучают по российским гуляньям, как мы гуляли с размахом, отмечали до утра. Такого тут нет» Фото: из семейного архива Ларисы Фениной

«Греки очень набожные, и для них самые большие праздники – это Рождество и Пасха. Отмечают обычно дома, по-семейному, тихо. В Пасху, если есть возможность, могут пожарить барашка рядом с домом. В это время у них закрыты все рестораны и кафе. Города и поселки как вымирают – все сидят по домам и отмечают», – рассказала Лариса.

Празднование у греков ограничивается скромным застольем – ни танцев, ни салютов, ни массовых гуляний. Русской женщине, конечно, пришлось подстраиваться под местные обычаи.

«Что касается русских, ну что нам остается? Когда я только переехала в Грецию, диаспора бывшего Советского Союза пыталась организовывать праздники. Они арендовали таверну, продавали билеты, чтобы посидеть отметить Новый год так, как мы привыкли у себя на Родине, но сейчас уже и этого всего нет», – посетовала Лариса.

Все это наша соотечественница связывает с кризисом в стране и ковидными ограничениями.

В Греции 1 января ждут, пожалуй, только дети – в этот день им кладут под елку подарки Фото: из семейного архива Ларисы Фениной

«Все русские тут скучают по российским гуляньям, по российским праздникам, как мы гуляли с размахом, отмечали до утра. Такого тут нет. У греков еще есть такая традиция – в Новый год молодежь покупает лотерейные билеты, кто помоложе, выходят играют в карты, есть тут легальные картежные заведения», – поделилась она.

Вместо Деда Мороза в Греции Святой Василий. Детям рассказывают, что именно он кладет подарки под елку. Кстати, главным символом праздника у греков изначально была не елка, а корабль. Но позже они подстроились под европейские традиции.

«Несмотря на это все, греки считают, что они гуляют с размахом. Но они-то понятия не имеют, как мы отмечаем Новый год в России», – считает Лариса.

Германия, Берлин

Так же, как и в Греции, в Германии с размахом отмечают не Новый год, а католическое Рождество. Здесь его празднуют даже атеисты. Готовиться к празднику начинают еще в октябре, когда на прилавках магазинов появляются первые рождественские товары.

Оксана Пионтковская: «На всех площадях устанавливают рождественские ярмарки. Там пьют глинтвейн, катаются на каруселях, едят карривурст» Фото: из личного архива Оксаны Пионтковской

«На всех площадях устанавливают рождественские ярмарки. Там пьют глинтвейн, катаются на каруселях, едят карривурст – жареные колбаски, миндаль в сахаре и прочие вкусности. Но вообще Рождество здесь – семейный праздник, его обычно отмечают в кругу семьи. На столе обязательно будет рождественский штоллен – пирог с цукатами и марципаном, символизирующий запеленатого младенца», – рассказывает Оксана Пионтковская, которая несколько лет назад переехала из Казани в Берлин.

Немцы под Рождество словно соревнуются, кто ярче и красивее украсит свой дом, поэтому главные убранства вывешиваются на самых видных постороннему взгляду местах дома.

Рождественские елки в домах у немцев не задерживаются – их выбрасывают иногда даже раньше, чем наступит Новый год Фото: из личного архива Оксаны Пионтковской

«На Рождество все украшают свои балконы, окна, фасады домов. Идешь по улице, как по музею. Кажется, что какой-то негласный конкурс, у кого ярче и красивее. Именно на Рождество атмосфера всеобщей сплоченности и единения. Очень по-теплому», – отметила Оксана.

А вот Новый год отмечают по сравнению с Россией скромно. Люди ходят по гостям и запускают фейерверки на площадях. Правда, последний атрибут Нового года любят там намного больше.

«В прошлом году фейерверки были запрещены, поэтому их не было в продаже. Но тогда немцы поехали за ними в Польшу. Начиная с 22.00 и до пяти утра в окнах было светло от салютов, фейерверков и прочей пиротехники. Мне показалось, что отмечали гораздо масштабнее, чем в Казани», – поделилась впечатлениями Оксана.

«Компания немцев плыла на лодке и рыбачила. Утром первого января!» Фото: из личного архива Оксаны Пионтковской

Рождественские елки в домах у немцев не задерживаются – их выбрасывают иногда даже раньше, чем наступит Новый год. Для утилизации рождественского символа для горожан предоставляют специальные места. Потом их забирают на переработку и отправляют на корм животным.

«Еще из забавного. Первого января утром мы вышли на улицу погулять, а у нас около дома Шпрее течет. И вот там компания немцев плыла на лодке и рыбачила. Утром первого января!» – с улыбкой вспомнила Оксана.

США, Нью-Йорк

Как ни странно, проще всего отметить новогодний стол «по-русски» можно в США. Здесь никаких проблем с селедкой под шубой, пельменями, шампанским и прочими традиционными яствами.

Денис Малыгин: «Я живу в 20 минутах ходьбы от знаменитой улицы Брайтон-Бич. Здесь открыта сеть магазинов, в которой продаются все товары, милые русскому человеку» Фото: из личного архива Дениса Малыгина

«Здесь есть абсолютно всё и в любых количествах. К примеру, я живу в хорошем русском районе на Sheepshead Bay Road, в 20 минутах ходьбы от знаменитой улицы Брайтон-Бич. Здесь открыта сеть магазинов, в которой продаются все товары, милые русскому человеку. Даже наше российское пиво. Есть и готовая еда: оливье, винегрет, малосольные огурчики. В общем, ассортимент русской еды здесь даже богаче, чем в "Бахетле"», – рассказал корреспонденту житель Нью-Йорка Денис Малыгин.

На Брайтон-Бич есть и русские книжные магазины, где можно купить любую книгу на русском языке, ну или заказать, если ее нет в наличии. Здесь также продаются даже сковородки и кастрюли из Кукморского района и командирские часы Чистопольского завода, поделился Денис.

Но если стол на Новый год будет ломиться от русской еды, то такого же праздничного колорита, как в России, в США не бывает.

«Американцы очень ждут Рождества, а Новый год для них – просто дата в календаре. То есть праздник есть, но он не такой важный, как Рождество. Выходной день полагается только 1 января. Поэтому 31-го отметили, 1-го отдохнули, а 2-го числа уже будни», – заключил Денис.

Канада, Виндзор

Жительница канадского города Виндзор Динара Кашапова честно призналась, что отмечать Новый год здесь очень скучно.

Динара Кашапова: «На Новый год мы обязательно делаем традиционные салатики – куда без них» Фото: из личного архива Динары Кашаповой

«Если честно, у нас Новый год проходит скучновато. Я мечтаю встретить Новый год в Казани, но пока никак не получается приехать. Многие канадцы уезжают на Кубу или во Флориду. Если остаются в Канаде, то собираются с семьями, с друзьями и празднуют. Точно так же, как у нас, в России. В основном в Канаде празднуют Рождество с 24 на 25 декабря. Наша семья, конечно, отмечает только Новый год», – рассказала Динара.

Канадцы любят украшать дома и делают это очень красиво. Уже в октябре магазины заполнены рождественскими товарами.

«На Новый год мы обязательно делаем традиционные салатики – куда без них. Я готовлю все те блюда, которые готовила и у нас. Люблю свою кухню», – призналась землячка.

Рождество в Канаде отмечают душевно – в этой стране внимательно относятся к каждому жителю. Ни один человек не остается без поздравления – каждому приходит открытка по почте.

«У нас в России включаешь телевизор 31 декабря, и там новогодние передачи, концерты, потом бой Кремлевских курантов… В Канаде такого нет. Наверное, поэтому мне скучновато», – добавила Динара.

И если многие жители России ругают новогодние «голубые огоньки» по телевизору, жалуются на хлопки солютов под окном, то наши сотечественики за рубежом очень скучают по этой атмосфере. Именно такого Нового года они и хотят, который был у них в детстве.