«Наша задача – быть надежным тылом»: более 700 тонн помощи отправили лаишевцы на СВО

Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ.

Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов на отчетной сессии подвел итоги работы муниципалитета по поддержке участников специальной военной операции и их семей. По его словам, главная задача жителей – быть надежным тылом для военнослужащих.

За время проведения СВО лаишевцы отправили на передовую более 700 тонн гуманитарной помощи на сумму свыше 200 млн рублей. Волонтеры изготовили 13 тыс. маскировочных сетей, подготовили 89 тыс. порций домашней еды, сделали 15 тыс. окопных свечей и передали тысячи единиц необходимого снаряжения. В районе действуют 13 пунктов сбора помощи и межведомственная комиссия, которая оперативно решает вопросы семей участников СВО.

«Наша главная задача – быть надежным тылом. Каждый житель района вносит свой вклад в поддержку наших героев», – отметил глава района. Он также предложил почтить минутой молчания память погибших земляков.

Ильдус Зарипов подчеркнул, что за каждой цифрой стоит труд и участие жителей района. «Это наш общий вклад в Победу», – сказал он.

Сегодня на 13 площадках района 387 волонтеров ежедневно шьют, вяжут и собирают необходимые вещи для бойцов. Проект по пошиву одеял с защитой от тепловизора дважды становился победителем президентских грантов. Отдельно была отмечена работа фонда «Помощь своим» и вклад предпринимателей Малыгина, Белякова и Диярова.

«Это не просто цифры. Это теплые носки от наших бабушек, домашняя еда и уверенность, что тыл о тебе помнит», – подчеркнул глава района.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.