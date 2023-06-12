«Наша страна — родина сильных духом людей»: Володин поздравил Минниханова с Днем России

Председатель Государственной Думы Федерального собрания РФ Вячеслав Володин направил по случаю Дня России поздравительную телеграмму Раису Татарстана Рустаму Минниханову.

«Уважаемый Рустам Нургалиевич! Наша страна — Россия — родина трудолюбивых, талантливых, сильных духом людей, которые гордятся своей историей и культурой, достижениями нашего многонационального народа, любят и защищают Отечество, верят в него, делают всё для его развития и укрепления. С праздником, с Днем России!

Желаю Вам всего самого доброго», — говорится в тексте телеграммы.