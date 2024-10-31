«Наша страна — это наш дом»: ветеран СВО встретился с казанскими школьниками

Активисты Казанского местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» провели встречу школьников 7-9 классов с ветераном СВО Альфредом Хайбуллиным.

Альфред Хайбуллин — доброволец батальона «Алга» с позывным «Старый». Он держал оборону под Херсоном, долго стоял с батальоном в селе Калиновское и в других населенных пунктах. Сейчас он посвящает себя патриотическому воспитанию молодежи.

«Живой рассказ о службе, о защите Родины помогает понять важность обеспечении безопасности и единства своей страны», — поделился Азим Арсланов, активист Казанского местного отделения «Молодой Гвардии Единой России».

Альфред Хайбуллин рассказал ребятам о своем боевом опыте, о вкладе волонтеров в поддержку военных, а конце встречи ответил на вопросы школьников.

«Защищать свою страну — это ответственность каждого из нас, это гарантия безопасности наших семей и будущего наших детей. Наша страна — это наш дом, наши семьи, наши предки, и мы обязаны оберегать её от любых угроз. Только сильная и единая страна может обеспечить мирное будущее для нас всех», — поделился ветеран СВО.