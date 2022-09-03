НАСА снова отложило запуск ракеты к Луне

НАСА снова отложило запуск сверхтяжелой ракеты к Луне — на этот раз случилась утечка топлива при заправке. Об этом сообщает ТАСС.

Инженеры трижды пытались загерметизировать восьмидюймовую трубу, по которой жидкий водород поступает в баки ракеты-носителя SLS с кораблем Orion наверху.

Пока новая дата запуска неизвестна. Ранее в НАСА говорили, что при неуспехе в эту субботу следующая попытка будет возможна не раньше понедельника. Специалисты сейчас откачивают кислород и водород из баков ракеты, которая установлена на пусковой площадке космодрома на мысе Канаверал (Флорида).

Программа «Артемида» по своему значению сравнивается с миссиями «Аполлон», при которых экипаж высадился на Луну. «Артемида-1» является подготовкой к пилотируемым полетам, первый из которых — миссия «Артемида-2» — намечен на 2024 год.