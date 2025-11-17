«Наша сила — взаимная помощь»: в РТ начался марафон добрых дел для семей бойцов СВО

С 17 по 23 ноября в Татарстане, как и по всей стране, пройдет акция «Марафон добрых дел». Ее организует Комитет семей воинов Отечества в честь своего трехлетия. Цель марафона — поддержать семьи участников СВО.

В Татарстане для этого запланирована целая неделя полезных и важных мероприятий:

сегодня пройдет встреча со студентами университета ТИСБИ, где поговорят о патриотизме и помощи семьям военных;

18 ноября состоится визит в казанский военный госпиталь, где раненым бойцам передадут подарки и слова поддержки;

19 ноября планируется поездка в Альметьевск, чтобы оказать юридическую и психологическую помощь семьям участников СВО;

20 ноября отправят гуманитарный груз для бойцов;

21 ноября состоится круглый стол, на котором специалисты обсудят, как лучше помогать детям из семей военнослужащих;

22 ноября – работа «Правомобиля КСВО» — юристы будут бесплатно консультировать семьи по любым вопросам;

23 ноября пройдет итоговое мероприятие «От сердца к сердцу» с показом патриотического спектакля.

«Комитет семей воинов Отечества — это женщины и мужчины с большим сердцем, которые находят силы и возможности, чтобы помогать тем, кто нуждается в помощи. Мы оказываем юридическую, социальную, психологическую помощь, а также помогаем организовывать культурные и патриотические мероприятия. КСВО — сила взаимной помощи, поддержки и веры в наших воинов. Главная цель — чтобы наши мужья, сыновья и братья были спокойны за свои семьи. Чтобы они знали – здесь, дома, их близкие не останутся один на один с трудностями», — рассказала руководитель «Комитета семей воинов Отечества» Республики Татарстан Ангелина Галимова.

Она поделилась, что за все время существования организации на фронт отправили более 150 тонн гуманитарного груза: машины, дроны, медикаменты, продукты и вещи бытового назначения. С появлением штаба началась регулярная работа по изготовлению сухого душа для бойцов на передовой, плетению маскировочных сетей, изготовлению полностью натурального витаминного чая.

«Мы понимаем, что помочь всем сразу невозможно, поэтому целенаправленно поддерживаем те подразделения, от которых к нам поступают запросы – передаем как предметы первой необходимости, так и спецсредства связи», – добавила Галимова.